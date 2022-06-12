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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

الإسكندرية للأدوية-
الإسكندرية للأدوية- صورة أرشيفية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها بنسبة 25.9%، خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي.

وأظهرت المؤشرات المالية الإسكندرية للأدوية اليوم، الأحد، أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 87.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 118.11 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية خلال الفترة الماضية، حيث سجلت 919.9 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل  971.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 80.36 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 108.17 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 942.62 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 890.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تأسيس الشركة

“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية”، المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية 1991

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

الاسكندرية للأدوية القابضة للادوية المؤشرات المالية البورصة المصرية وزارة قطاع الاعمال العام الصناعات الكيماوية

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