إصابة المغني الأمريكي توبي كيث بسرطان المعدة.. تفاصيل

أعلن المغني توبي كيث، عن إصابته بسرطان المعدة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

وقال توبي كيث :" تم تشخيص إصابتي بسرطان المعدة، لقد أمضيت الأشهر الـ6 الماضية في تلقي العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة أحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي والاسترخاء".

وتابع قائلاً: “كل شيء على ما يرام، وأتطلع لقضاء هذا الوقت مع عائلتي، لكني سأرى المتابعين والمحبين عاجلًا وليس أجلًا“.

بينما اختتم حديثه قائلاً: "وبعد وقت قصير من إعلان إصابة توبي كيث بسرطان، أعلن القائمون على حفل توبي كيث بولاية أوهايو إلغاء حفل المغنى بسبب إصابته بالسرطان، وبذلك سيتوقف توبي كيث عن إحياء حفلاته الغنائية لفترة ليست بالقصيرة”.