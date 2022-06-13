يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.. فوائد لا تعلمها عن تناول الكنتالوب

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فوائد الكنتالوب الصحية.
يحمي من العديد من الأمراض، وإليكم أهم تلك الفوائد:
1- من الفاكهة التي لها قدرة على تخسيس الوزن الزائد، فعلى الرغم من السكريات التي توجد داخله إلا أنه له القدرة على حرق الدهون الزائدة في الجسم.
2- يساعد على عملية الهضم، حيث إنها من الفاكهة المهمة التي تحافظ على صحة المعدة والأمعاء والقولون، ويخفف من الحموضة وحرقة المعدة ويقي من سرطان القولون.
3- يحتوي الكنتالوب على بعض مضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على مقاومة الأورام السرطانية في مختلف أنحاء الجسم.
4- يحافظ على البشرة من التقشف والجفاف، حيث يساعد على نضارة وحيوية الجلد دائما، كما أنه له القدرة على علاج التهابات الجلد،وإزالة النمش والصبغات اللونية والكلف وغيرها من أمراض البشرة.
5- يساعد على تنقية الدم والجسم من السموم.
6- يقي من الإصابة بالبواسير.
7- يخفف القلق والتوتر، خاصة للمرأة الحامل أثناء فترات الحمل المختلفة.
8- يحمي من الإصابة بجلطات الدم، وينظم مستوى نسبة السكر في الدم.
9- يحمي الرئتين من التلف.
10- يقي الجسم من آلام العضلات لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.
11- يعزيز المناعة، لاحتوائه على فيتامين سي والذي يعد من أهم مضادات الأكسدة.
12- يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.
13- يساعد الكنتالوب في الوقاية من خطر الإصابة بمرض الربو، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج وبيتا كاروتين.