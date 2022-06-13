يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.. فوائد لا تعلمها عن تناول الكنتالوب

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فوائد الكنتالوب الصحية.



يحمي من العديد من الأمراض، وإليكم أهم تلك الفوائد:

1- من الفاكهة التي لها قدرة على تخسيس الوزن الزائد، فعلى الرغم من السكريات التي توجد داخله إلا أنه له القدرة على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

2- يساعد على عملية الهضم، حيث إنها من الفاكهة المهمة التي تحافظ على صحة المعدة والأمعاء والقولون، ويخفف من الحموضة وحرقة المعدة ويقي من سرطان القولون.



3- يحتوي الكنتالوب على بعض مضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على مقاومة الأورام السرطانية في مختلف أنحاء الجسم.



4- يحافظ على البشرة من التقشف والجفاف، حيث يساعد على نضارة وحيوية الجلد دائما، كما أنه له القدرة على علاج التهابات الجلد،وإزالة النمش والصبغات اللونية والكلف وغيرها من أمراض البشرة.

5- يساعد على تنقية الدم والجسم من السموم.

6- يقي من الإصابة بالبواسير.

7- يخفف القلق والتوتر، خاصة للمرأة الحامل أثناء فترات الحمل المختلفة.

8- يحمي من الإصابة بجلطات الدم، وينظم مستوى نسبة السكر في الدم.

9- يحمي الرئتين من التلف.

10- يقي الجسم من آلام العضلات لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.



11- يعزيز المناعة، لاحتوائه على فيتامين سي والذي يعد من أهم مضادات الأكسدة.

12- يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.

13- يساعد الكنتالوب في الوقاية من خطر الإصابة بمرض الربو، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج وبيتا كاروتين.