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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.. فوائد لا تعلمها عن تناول الكنتالوب

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فوائد الكنتالوب الصحية.
 

يحمي من العديد من الأمراض، وإليكم أهم تلك الفوائد:

1- من الفاكهة التي لها قدرة على تخسيس الوزن الزائد، فعلى الرغم من السكريات التي توجد داخله إلا أنه له القدرة على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

2- يساعد على عملية الهضم، حيث إنها من الفاكهة المهمة التي تحافظ على صحة المعدة والأمعاء والقولون، ويخفف من الحموضة وحرقة المعدة ويقي من سرطان القولون.
 

3- يحتوي الكنتالوب على بعض مضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على مقاومة الأورام السرطانية في مختلف أنحاء الجسم.
 

4- يحافظ على البشرة من التقشف والجفاف، حيث يساعد على نضارة وحيوية الجلد دائما، كما أنه له القدرة على علاج التهابات الجلد،وإزالة النمش والصبغات اللونية والكلف وغيرها من أمراض البشرة.

5- يساعد على تنقية الدم والجسم من السموم.

6- يقي من الإصابة بالبواسير.

7- يخفف القلق والتوتر، خاصة للمرأة الحامل أثناء فترات الحمل المختلفة.

8- يحمي من الإصابة بجلطات الدم، وينظم مستوى نسبة السكر في الدم.

9- يحمي الرئتين من التلف.

10- يقي الجسم من آلام العضلات لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.
 

11- يعزيز المناعة، لاحتوائه على فيتامين سي والذي يعد من أهم مضادات الأكسدة.

12- يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.

13- يساعد الكنتالوب في الوقاية من خطر الإصابة بمرض الربو، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج وبيتا كاروتين.

كنتالوب سرطان البروستاتا نسبة السكر في الدم الأورام السرطانية الكنتالوب

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