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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

وباء الحمى النزفية
وباء الحمى النزفية يظهر في العراق

تزايد عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية في العراق، ليتخطى 150 إصابة حتى الآن، منذرًا بأن يتحول إلى وباء يغزو العراق، مع مخاوف من انتشاره لباقي بلاد الوطن العربي.

ما هي الحمى النزفية؟

يعد مرض الحمى النزفية أو الحمى النزفية الفيروسية، مجموعة من الأمراض المعدية، التي تؤثر على العديد من أجهزة الجسم في نفس الوقت، وتؤثر على قدرة الجسم على تنظيم نفسه، كما قد تسبب تلف في الأوعية الدموية وخلل في عملية تجلط الدم.

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للمزيد حول ما هي الحمى النزفية وأنواع الحمى النزفية وطرق علاج الحمى النزفية وأعراض الحمة النزفية شاهد الفيديوجراف التالي:

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