قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان فى الأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الزينية وذلك على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 يونيو 2022 وذلك بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بطيبة وجمعية غيث لتثقيف وتنمية المرأة بمركز ومدينة الزينية.

وجاءت القافلة التى قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد ٢٣٠ مواطنا ضمن مبادرة (صحتك_تهمنا ) التي اطلقتها وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر ابريل الماضى والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وإشراف رجاء شوقى أحمد - مدير وحدة سكان محافظة الاقصر، ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة د. احمد العراقي.



وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، ان قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية، مضيفة أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 13 و23 يونيو بمنطقتي العوامية – بجوار جامع النصر بمدينة الأقصر ، والطراخين بمدينة الطود.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ .

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