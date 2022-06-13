إقامة 9.2 ألف مشروع تنموي بقرى وعزب ونجوع محافظة الأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، عن إقامة عدد 9,213 مشروع تنموى عبارة عن 3820 رأس ماشية، و5253 قرض حسن، و140 كشك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى وعزب ونجوع محافظة الأقصر.

وأكدت أن الهدف من توزيع المشاريع التنموية الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بشكل مؤسسي متطور، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية لكى تصل إلي هدفها في الوصول إلي كل محافظة الاقصر, فإنها في كل خدمة تقدمها فى المحافظة, تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

واستعرض شعبان بعض ما قدمته الجمعية في بعض مجالات عملها بالاقصر، حيث نجحت الجمعية فى تسليم عدد (9,213) مشروع تنموي متمثل فى قروض حسنة وتسليم مواشي وأكشاك، مؤكدا أنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر وخلق مصدر دخل دائم لها كي يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وتمضي جمعية الأورمان في خطواتها لإعطاء نموذج رائع للعمل المدني من خلال خدماتها المختلفة في كل المجالات خاصة نحو تنمية المجتمع المصري