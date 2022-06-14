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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

هبة قطب
هبة قطب

المثلية الجنسية .. هاجس أصبح يتخوف منه الكثيرون بسبب قرار عملاق صناعة الأفلام الكرتونية في العالم "ديزني" تخصيص 50% من المحتوى الذي تقدمه للأطفال من خلالها أعمالها لدعم المثلية الجنسية عبر شخصياتها الشهيرة التي تربى عليها الملايين حول العالم. 

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنها قامت بمعالجة ألف من الحالات التي كانت تعاني من المثلية الجنسية، بدءًا من عام 1999 حتى الآن، مؤكدة أنه ليس كل الأطفال عرضة لأن يكون لديهم مثلية جنسية. 

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وأضافت هبة قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك 95% من الأطفال الذكور يتعرضون لأنواع من التحرش الجنسي.  

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وللمزيد حول مشاكل الميول الجنسية وتفاصيل مداخلة هبة قطب مع عمرو أديب للحديث عن كارتون ديزني المخصص لـ المثلية الجنسية شاهد الفيديوجراف التالي: 

المثلية الجنسية كارتون ديزني هبة قطب عمرو أديب الميول الجنسية

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