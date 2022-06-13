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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل توقف مهندسا لكشفه أسرارا خطيرة.. وريلمي تطلق رسميا هاتف V20 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر رخيص.. ريلمي تطلق رسميا هاتف V20 5G الجديد


أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتف Realme V20 5G  برقم طراز RMX3610 بمواصفات خارقة، في الأسواق الصينية على أن ينتشر في باقي أرجاء العالم قريبا.

 

كشف أسرارا خطيرة.. جوجل توقف مهندسا بسبب روبوت


أوقفت شركة جوجل Google الأمريكية، مهندسا يعمل لديها، خاصة بسبب تصريحا خاصا بقدرات عالم الذكاء الاصطناعي، والسرية المحيطة به، وفق لما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية.

 

كيفية فتح iCloud من أي متصفح ويب على جهازك

 

يربط المستخدمون عادة  iCloud بأجهزة آبل، حيث يقومون بشكل دائم بفتح البريد الإلكتروني الخاص ب iCloud، فقط من هواتف آيفون أو آيباد أو لابتوب Mac ، بينما ما لا يعرفه الكثيرون هو إمكانية الوصول إلى بريد iCloud من أي متصفح ويب آخر بما في ذلك جوجل كروم  و ميكروسوفت إيدج.

 

لأول مرة.. أورنچ مصر تتعاون بعروض حصرية مع منصة Spotify


أعلنت أورنچ مصر اليوم، عن توقيع شراكة استراتيجية مع Spotify خدمة الاستماع عبر الاشتراك الأكثر شهرة في العالم، لتزويد عملائها في جميع أنحاء مصر بإمكانية الوصول إلى تجربة موسيقية شخصية من خلال Spotify Premium.

 

أوبو تطرح هاتفها Oppo Reno 8 Pro في الأسواق العالمية


أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية رسميًا عن أحدث سلسلة Reno 8 من الهواتف الذكية متوسطة المدى في أواخر شهر مايو من هذا العام ، وتتكون من هواتف Oppo Reno 8 و Oppo Reno 8 Pro و Oppo Reno 8 Pro Plus.

 

ببطارية عملاقة.. إطلاق هاتف U-Magic رسميا بمواصفات رائدة

 

كشفت العلامة التجارية U-Magic التابعة لشركة China Telecom، عن هاتف U-Magic 50 5G منخفض التكلفة، الذي يعتمد على تقنية 5G، وبطارية بأداء عالي.

 

خبير: الدولة نجحت فى دعم الصناعات النسيجية والتكنولوجيا لها دور كبير


صرح جمال الطنة الخبير في تكنولوجيا النسيج والرئيس التنفيذي لشركة بيجامودا،المتخصصة فى بيع الملابس أون لاين أن الحكومة المصرية نجحت فى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما الصناعات النسيجية.

 

أخيرا تلفزيونات سامسونج الذكية ستحصل على دعم Xbox للألعاب

 

تعمل العلامتان التجاريتان الرائدتان سامسونج Samsung ومايكروسوفت Microsoft بإجراء تعاون مشترك لتشتمل أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج القادمة على تطبيق إكس بوكس Xbox و Game Pass للألعاب.

 

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