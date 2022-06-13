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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ: زراعة القوقعة قبل سن المدرسة تهيئ الطفل للالتحاق بالتعليم الإعتيادي

لجنة الصحة
لجنة الصحة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر ، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن تغيير بروتوكول التأمين الصحي الخاص بعمليات زراعة القوقعة.

وقال النائب احمد القناوي مقدم طلب الإحاطة إنه يجب مراعاة توفير التكلفة الشهرية بعد عملية زراعة القوقعة للمرضى غير القادرين لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة حيث يتكلف الطفل في حدود ٢٠٠٠ جنيهاً شهرياً مستلزمات عمل القوقعة بعد الزراعة وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المعنية بشؤون الأطفال ذوي الإعاقة.

من جانبه أشاد النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان ، بالجهود الجبارة للدولة في ملف زراعة القوقعة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أنه تم زراعة القوقعة لأكثر من ١١ ألف طفل بنجاح بتكلفة نصف مليون جنيه للحالة الواحدة يتحمل التأمين الصحي كامل التكلفة علي مدار السنوات الماضية، بمعدل ١٦٠٠ حالة سنوياً.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن زراعة القوقعة قبل سن المدرسة يجعل الطفل قادرا على السمع والكلام، والالتحاق بالمدارس الإعتيادية، وتجعل منه مواطناً قادر علي العطاء و يعيش ويتفاعل مع المجتمع بصورة طبيعية.

كما ناقشت لجنة الصحة والسكان خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بخصوص فصل التأمين الطبي بمحافظة الوادي الجديد عن التأمين الطبي بمحافظة أسيوط وإنشاء وحدة حسابية بالوادي الجديد.

من جانبة أكد الدكتور خالد موافي نائب رئيس هيئة التأمين الصحي إن هذا الملف مهم جداً وسيتم تنفيذه خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بسرعة استجابة هيئة التأمين الصحي، لذلك الأمر مما سيوفر المشقة عن مرضي محافظة الوادي الجديد  للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، واستيفاء الاجراءات الادارية الروتينية دون السفر ثلاث ساعات إلى محافظة اسيوط.

زراعة القوقعة مجلس الشيوخ التأمين الصحي الدكتور محمد جزر الصحة

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