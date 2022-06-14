الصحف الإماراتية.. استمرار الخروقات الحوثية في اليمن.. توترات سياسية بالعراق.. مفاجأة جديدة بشأن كورونا

الصحف الإماراتية:

*توترات سياسية في العراق بسبب استقالات البرلمان

*استمرار خروقات مليشيا الحوثي في اليمن

*ترامب يعلق على محاكمة أحداث الكابيتول



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «مكتبة محمد بن راشد»، المنارة الثقافية الجديدة في دبي ودولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة ودعم النشاط الإبداعي والمعرفي والفني على الصعيد الفردي والمجتمعي وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم.

ومن الشرق الأوسط، تشهد دول حوض البحر الأبيض المتوسط هذه الأيام أكبر موجة حر خانقة يخشى المزارعون على المحاصيل التي ستتضرر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فيما رفعت الحرارة من نسبة الإقبال على أجهزة التكييف من أجل مواجهة لهيب الحر وانتعشت تجارة خزانات المياه التي مثلت فرصة لبائعيها لتحقيق أرباح قياسية.

ففي الجزائر، أعلن مركز الأرصاد الجوية في بيان عن موجة حر تصل إلى 42 درجة مئوية في الولايات «المحافظات» الوسطى للبلاد. وأوضح البيان أن موجة الحر ستخص ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، وبجاية. وأضاف إن الولايات الشمالية ستشهد موجة حر بداية من اليوم الإثنين، وخاصة الغربية على غرار سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، والمناطق الجنوبية على مستوى ولايات أدرار، تندوف، عين قزام، في ارتفاع قياسي في درجات الحرارة ستصل إلى 46 درجة في الظل. وتستمر إلى غاية اليوم الثلاثاء. وأوضح البيان، أن موجة الحر ستمتد إلى غاية الخميس المقبل.

وحول اليمن، فيما يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن محاولاته الأخيرة لانتزاع موافقة الحوثيين على اقتراحاته بفتح الطرق إلى مدينة تعز، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دورياً لمناقشة الحالة اليمنية يستمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي عن التطورات المتعلقة بالهدنة وجهود تثبيتها كما سيستمع إلى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن الوضع الإنساني إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالبدء بتفريغ حمولة ناقلة النفط السفينة «صافر» إلى سفينة أخرى لتجنب انفجارها والتسبب بكارثة بيئية.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ عاد للقاء ممثلي الجانب الحوثي في محادثات فتح الطرق بعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدى أطراف إقليمية للضغط عليهم للقبول بخطته قبل ساعات على الموعد المقرر لانعقاد جلسة مجلس الأمن لاستعراض التطورات الجارية في اليمن بعد انقضاء شهر على آخر جلسة عقدها المجلس بهذا الخصوص. وقالت المصادر إن اللقاءات التي عقدها المبعوث مع قادة الحوثي في زيارته إلى صنعاء فشلت في إقناعهم بقبول اقتراحاته بشأن فتح عدد من الطرق إلى مدينة تعز إضافة إلى طريق يربط محافظة إب بمحافظة الضالع وصولاً إلى عدن وطريق يربط محافظة لحج بمديرية الراهدة في محافظة تعز.

ومن العراق، علّق مطار بغداد الدولي لعدّة ساعات رحلاته أمس بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثراً بالتغير المناخي في العالم.وصارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً. فمنذ منتصف ابريل، شهد العراق ما لا يقلّ عن عشر عواصف ترابية.

ويعزو الخبراء الظاهرة إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية. في ساعات الصباح الأولى، غطّت سماء بغداد طبقة من الغبار أدت لانخفاض مدى الرؤية لبضع مئات الأمتار.

ومن لبنان، وسط معالم التعثّر الواضح، الذي بدأ يتصاعد من كواليس المساعي المبذولة لتلمّس الاتجاهات إلى الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، بدأ أركان السلطة، الإعداد للمحادثات الحاسمة والدقيقة التي سيجريها معهم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، خلال الساعات المقبلة، بناءً على طلب لبنان.

ودوليا، قضت محكمة كندية يوم أمس الاثنين بالسجن مدى الحياة على رجل دهس العشرات بسيارة فان مستأجرة في شارع مزدحم في تورنتو في عام 2018، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وأدين أليك ميناسيان (29 عاما)، العام الماضي بقتل عشرة أشخاص ومحاولة قتل 16.

فيما هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الإثنين بشدّة اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في مطلع العام الماضي، واصفاً أعمالها بـ"المهزلة القضائية"، وذلك في بيان من 12 صفحة كرّر فيه أنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.

وكتب ترامب في بيانه إنّ "هذه المهزلة (...) هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أنّ الأمريكيين جاؤوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات".

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن الجيش الوطني اليمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت (185) خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي السبت والأحد (11 12 يونيو) في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع. وتوزّعت الانتهاكات بين 51 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مأرب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد في محور الضالع.

ودوليا، حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين (بي إيه.4 وبي إيه.5) من المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المركز: إنه على الرغم من أن معظم دول الاتحاد الأوروبي اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين، فإن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات.

ومن صحيفة الاتحاد، تعتزم شركة مايكروسوفت وقف متصفحها "إنترنت إكسبلورر" بعد 27 عاما من استخدامه.

وستنهي مايكروسوفت دعمها لمعظم إصدارات متصفح إنترنت إكسبلورر 11 في 15 يونيو بعد أن أعلنت منذ أكثر من عام أنه سيتم إزالته من معظم إصدارات ويندوز 10 هذا العام.

