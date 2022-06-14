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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية ترصد 74730 متغير مكاني لمواجهة البناء العشوائي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال وحدة المتغيرات بمراكز ومدن المحافظة ، والتي من شأنها العمل على رصد أي أعمال بناء عشوائي ، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكريه بالقوات المسلحة ، والتحرك الفورى لإزالتها دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه المحافظ مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير علي الأراضي الزراعية باعتبارها تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين ، مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي.

من جانبها ، أشارت المهندسة شيماء صلاح عبد المنعم، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام إلي أن وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمفعله بالتنسيق مع المساحة العسكرية بالقوات المسلحة ، لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة قامت برصد  (٧٤٧٣٠) متغير مكاني من ٢٠١٧ وحتى أول يونيو الجاري ، منهم  (٦٤٥٩٠) متغير تم معاينتهم  وتم الرد علي (٦٠٦٤٧) متغير ضمن التقرير الإسبوعي المرسل لرئاسة مجلس الوزراء وجاري معاينة (١٠١٤٠) متغير .

 

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ولفت إلى أن عملية رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة، من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة، لتتم عملية الرصد بشكل آلي باستخدام برامج معالجة الصور، ومراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية لرصد كافة المتغيرات والتعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وتوسعاتها وكذلك الإنشاء الجديد.

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