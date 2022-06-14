للنهوض بمحصول الذرة الشامية.. زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية للمهندسين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مشدداً علي مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس محمد خليفه وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بتنظيم ندوة ارشادية عن زراعة الذرة الشامية في حضور الدكتور احمد شاهر رئيس الحملة القومية للذرة الشامية والدكتور سيد شريف بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندس اشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية وعدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة المشاركين بالحملة القومية للذرة الشامية وأخصائي المحصول بمراكز المحافظة وذلك بقاعة ارشاد المديرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت استعراض أصناف الذرة الشامية والهجن الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء وأهميتها في انتاج الخبز والعلف وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية إختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.