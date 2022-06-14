حجب المحاصيل .. الحرب تحرم العالم من قمح أوكرانيا 3 مواسم

قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا زولسكي، اليوم الثلاثاء، إن الحرب ستتسبب في وجود نقص في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل، بسبب حجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وحسب “رويترز” قال زولسكي، إن ”أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل.“

وزرعت أوكرانيا 6.5 مليون هكتار بالقمح للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في خمسة ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال: ”ذلك يترك ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من القمح من المليون ونصف المليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها“.

وأضاف: ”حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ خمسة ملايين طن“.

وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية، ويواجه البلد، الذي يُعرف أحيانا بأنه سلة الخبز لأوروبا، مشاكل أخرى تتراوح من تلغيم حقول القمح إلى نقص في مساحات تخزين الحبوب.