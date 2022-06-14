جدري القرود.. الوقاية والعلاج.. ندوة بإعلام زفتى

عقد مجمع إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية تحت عنوان "جدرى القرود الوقاية والعلاج" بقاعة المجمع تحدثت فيها الدكتورة سارة المليجي أخصائية الإعلام السكانى بالإدارة الصحية بزفتى وابتسام أغا مسئول الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بزفتى.

في البداية استعرضت الدكتورة سارة المليجى، أنواع الجدرى مثل الجدرى العادى والمائى ثم جدرى القرود وقالت أن الجدرى العادى يظهر على شكل طفح جلدى شديد ولكنه انتهى منذ عام 1980، أما الجدرى المائى فيظهر في الأطفال على شكل فقاقيع مائية وبعد فترة تتحول للون البنى وأعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وأيضاً أعراض نزلات البرد وسببه فيروس وعلاجه مضادات الحساسية وخافض للحرارة .

وأضافت أن جدرى القرود هو موجود بالفعل في الدول الإفريقية بشكل خاص والتي تتعامل مع الحيوانات البرية بشكل مباشر، ولكنه ظهر في بريطانيا والنرويج والدانمارك وهوعبارة عن فيرس يصاب به الصغار والكبار ولكنه لا يتحور مثل كورونا ولا يتحول إلى وباء وتتمثل أعراضه بطفح جلدى شديد وإرهاق وتكسير في العضلات والظهر.

وأشارت أن طرق العدوى الأولية تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ولكنه تخطى هذه المرحلة بأنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان نتيجة إلى الالتصاق الشديد وكذلك نتيجة الشذوذ وعلاجه يتمثل في خافض للحرارة ومضادات حساسية وكريمات موضعية وتستغرق فترة العلاج من أسبوع الى أسبوعين.

ثم تعرضت إلى أمراض الصيف والتي من أهمها الطفح الجلدي و الفطريات وضربة الشمس والنزلات المعوية وكذا حمو النيل .

ثم تحدثت ابتسام أغا عن مبادرة طرق الأبواب والخاصة بجرعات كورونا الأولى والثانية وأكدت على أهمية الحصول على الجرعات الثالثة والرابعة لكورونا، كما أكدت على ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية وكثرة الاستحمام والتباعد بشكل عام و الاستفادة من البرامج الصحية التي تضعها وزارة الصحة.

وفى ختام الندوة دار حوار نقاشي بين المتحدثة والجمهور و تم الرد على استفساراتهم، وشارك في الندوة عدد من موظفي وموظفات التربية والتعليم والرى والصحة والزراعة والثقافة الصحية بحضور محمد عبد المعبود الخشن رئيس قسم التربية البيئية والصحية والسكانية والمنسق الصحى بإدارة زفتى التعليمية.

أدارت الندوة وفاء عبد العليم إخصائية إعلام بالمجمع تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.