تعليق الفنان إياد نصار على مهرجان المزاريطة .. فيديو

علق الفنان إياد نصار علي استضافته في مسلسل الكبير اوي٦، قائلا " كانت تجربة حلوة واستمعت جدا بيها .. ولما مدير أعمالي قالي مطلوب منك انك تصور في حلقة في مسلسل الكبير اوي ٦ .. فعجبتني الفكرة اوي وحبيت انفذها".

وأضاف "نصار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن لم يشارك في أعمال كوميدية من قبل ولكن أراد أن يشارك في هذا العمل الفني الرائع، مشيرا إلى أن عندما جاءته الحلقات وقام بقراءتها ضحك كثير.

وتابع إياد نصار أن مهرجان المزاريطة كان مختلف ومضحك جدا لانه قدم كل شي بمنتهي البساطة وبدون تكاليف كما يحدث في المهرجانات الأخري.

https://fb.watch/dEOPp2oKnT/