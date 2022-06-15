حسين السيد: الزمالك اتفق من قبل مع النقاز لعودته مقابل دفع أقساط شهرية

قال حسين السيد نجم الزمالك السابق، إن النادي اتفق من قبل مع التونسي حمدي النقاز، على عودته، مقابل دفع أقساط شهرية بسبب شكواه لدى فيفا، موضحًا أن النادي امتنع عن سداد الأقساط للاعب.

وأضاف حسين السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن النادي في التوقيت الذي تواجد فيه، فضل عمل تسوية مع اللاعب، لتجنب العقوبة من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

وأشار إلى أن اللاعب وقتها حصل على 450 ألف دولار وقتها، قبل أن يُعيد قسطين من المبلغ وهو 200 ألف دولار بعد قبول طعن النادي ضد اللاعب، موضحًا أنه لا يعلم حاليًا قانونية الموقف بعدما حصل النادي على القضية لصالحه.

واختتم حديثه، بشأن مباراة الأهلي والزمالك، قائلًا، إن المباراة ستقام وسط أريحية شديدة وبدون أي ضغوط على اللاعبين، خاصة في ظل عدم الحضور الجماهيري مثل السنوات الماضية، مشددًا أن المباراة من الصعب التكهن بنتيجتها.