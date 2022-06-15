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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تدعو حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة

بولندا تدعو حلف الناتو
بولندا تدعو حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة

دعا رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو" لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وقال مورافيتسكي في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو بمدينة لاهاي الهولندية "لا نعمل ما يكفي لحماية أوكرانيا ودعم الشعب الأوكراني في حماية حريته وسيادته، ولذلك أدعوكم للقيام بالمزيد في ما يخص توريدات الأسلحة والأنظمة المدفعية إلى أوكرانيا".

وأوضح أنه "من المهم التركيز على المساعدة الفعالة والدعم لأوكرانيا هنا والآن، وليس بعد عدة أسابيع أو أشهر".

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار أن أوكرانيا لم تحصل من الغرب إلا على 10% من الأسلحة التي طلبتها.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركيف.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو  "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".

وأشار إلى أن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف.

أوكرانيا الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا

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