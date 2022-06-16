بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

ردًا على فيديو المتداول لـ "سيدة المنوفية" على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والذي تهاجم فيه إحدى دور رعاية الأطفال في شبين الكوم، مؤكدة أن ابنتها التي قامت بكفالتها بنظام الأسر البديلة تم الكشف على عذريتها 3 مرات في مدد قليلة.

طفلة المنوفية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سبق أن أرسلت إحدى المواطنات التابعة لمحافظة المنوفية عن طريق "الواتساب" للوزارة مجموعة من المستندات خاصة بالطلب المقدم من المواطنة "رباب م. خ" والتي تطلب فيها تسليمها الطفلة " هـ.ج.س".

وللمزيد حول كفالة الأطفال الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي وماذا قالت سيدة المنوفية عن طفلة المنوفية شاهد الفيديوجراف التالي: