عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

التضامن ترد على فيديو
التضامن ترد على فيديو سيدة المنوفية

ردًا على فيديو المتداول لـ "سيدة المنوفية" على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والذي تهاجم فيه إحدى دور رعاية الأطفال في شبين الكوم، مؤكدة أن ابنتها التي قامت بكفالتها بنظام الأسر البديلة تم الكشف على عذريتها 3 مرات في مدد قليلة.

طفلة المنوفية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سبق أن أرسلت إحدى المواطنات التابعة لمحافظة المنوفية عن طريق "الواتساب" للوزارة مجموعة من المستندات خاصة بالطلب المقدم من المواطنة "رباب م. خ" والتي تطلب فيها تسليمها الطفلة " هـ.ج.س". 

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

وللمزيد حول كفالة الأطفال الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي وماذا قالت سيدة المنوفية عن طفلة المنوفية شاهد الفيديوجراف التالي:

سيدة المنوفية طفلة المنوفية التضامن وزارة التضامن كفالة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع| اعرف السبب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

موضوعات متعلقة

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

تحرّك من محطة طنطا | قطار الملك فاروق يعود إلى الحياة ..فيديوجراف

الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

مواجهة ساخنة بين جمال علام وأحمد مجاهد بعد الخسارة أمام إثيوبيا|ماذا حدث؟

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة في انتظار ممرض تحرش بسيدة داخل عيادات العلاج الطبيعي

البيض يرتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

الإعدام شنقا وإحالة أوراق 9 متهمين للمفتى في 4 قضايا قتل واغتصاب بالقليوبية.. فيديو وصور

آبل تحذر.. خطأ قاتل يتسبب في تلف بطارية هواتف آيفون

كل شيء ممكن.. أول تعليق من باتريس بوميل بشأن تدريب منتخب مصر|خاص

الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف..عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ