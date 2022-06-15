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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة مبتكرة.. طريقة عمل الشيش برك

صدى البلد

إذا كنتي من محبين الاكلات المبتكرة والمعجنات  نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش برك 

 


المقادير
شيش برك
العجينة:
٢ كوب ونصف من الدقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ماء للعجن
صلصة اللبن:
١كغ لبن .
١ كوب ماء .
ملعقة كبيرة نشاء ذرة مذابة بالقليل من الماء البارد
بيضة.
ملعقة صغيرة ملح.
الحشوة :
٣٠٠ غ لحم ناعم مفروم فرماً ناعماً.
٢ حبة بصل مفرومة فرماً ناعماً.
٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح .
باقة من الكزبرة المفرومة فرماً ناعماً.
نصف ملعقة فلفل اسود
طريقة التحضير
خطوات تحضير شيش برك :
أولاً: تحضير العجينة
•نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح ونقلب جيدا حتى يختلط الملح بالعجين.
•نضيف الماء الى الدقيق ونبدأ عملية العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وملساء .
ثانياً: الحشوة
•نضع اللحم في وعاء ونضيف البصل والكزبرة .
•نضيف الزيت والملح والفلفل الأسود ونقلب المزيج جيداً.
ثالثاً: تحضير اللبن
•نضع لبن الزبادي في وعاء ونخلطه جيداً بخفاقة الكيك
•نضيف الماء والبيضة الى اللبن ونخلط جيدأ .
• نضيف الملح ونشاء الذرة ونحرك جيداً.
نضع اللبن على النار ونحرك بشكل مستمر حتى الغليان.
رابعاً : إعداد قطع شيش برك
• نأخذ قطعة من العجين ونفردها بالشوبك.
• نقطع العجين بفنجان من القهوة لنحصل على دوائر مسطحة من العجين.
• نبدأ بوضع ملعقة صغيرة من الحشوة في كل قطعة من العجين.
• نطوي قطع العجين المحشوة لتصبح على شكل نصف دائرة ثم نطويها طوية اخرى لتصبح على شكل كرة.
• نضع قطع الشيش برك في صينة ونضعها في الفرن ونخبزها حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
•اخيرأ نخرج قطع الشيش برك من الفرن ونضعها في اللبن المطبوخ.
• نسكب الشيش برك في طبق التقديم ونشوح الكزبرة والثوم بقليل من الزبدة ونسكبها على وجه الطبق مع بعض المكسرات .

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