أكلة مبتكرة.. طريقة عمل الشيش برك

إذا كنتي من محبين الاكلات المبتكرة والمعجنات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش برك
المقادير
شيش برك
العجينة:
٢ كوب ونصف من الدقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ماء للعجن
صلصة اللبن:
١كغ لبن .
١ كوب ماء .
ملعقة كبيرة نشاء ذرة مذابة بالقليل من الماء البارد
بيضة.
ملعقة صغيرة ملح.
الحشوة :
٣٠٠ غ لحم ناعم مفروم فرماً ناعماً.
٢ حبة بصل مفرومة فرماً ناعماً.
٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح .
باقة من الكزبرة المفرومة فرماً ناعماً.
نصف ملعقة فلفل اسود
طريقة التحضير
خطوات تحضير شيش برك :
أولاً: تحضير العجينة
•نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح ونقلب جيدا حتى يختلط الملح بالعجين.
•نضيف الماء الى الدقيق ونبدأ عملية العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وملساء .
ثانياً: الحشوة
•نضع اللحم في وعاء ونضيف البصل والكزبرة .
•نضيف الزيت والملح والفلفل الأسود ونقلب المزيج جيداً.
ثالثاً: تحضير اللبن
•نضع لبن الزبادي في وعاء ونخلطه جيداً بخفاقة الكيك
•نضيف الماء والبيضة الى اللبن ونخلط جيدأ .
• نضيف الملح ونشاء الذرة ونحرك جيداً.
نضع اللبن على النار ونحرك بشكل مستمر حتى الغليان.
رابعاً : إعداد قطع شيش برك
• نأخذ قطعة من العجين ونفردها بالشوبك.
• نقطع العجين بفنجان من القهوة لنحصل على دوائر مسطحة من العجين.
• نبدأ بوضع ملعقة صغيرة من الحشوة في كل قطعة من العجين.
• نطوي قطع العجين المحشوة لتصبح على شكل نصف دائرة ثم نطويها طوية اخرى لتصبح على شكل كرة.
• نضع قطع الشيش برك في صينة ونضعها في الفرن ونخبزها حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
•اخيرأ نخرج قطع الشيش برك من الفرن ونضعها في اللبن المطبوخ.
• نسكب الشيش برك في طبق التقديم ونشوح الكزبرة والثوم بقليل من الزبدة ونسكبها على وجه الطبق مع بعض المكسرات .