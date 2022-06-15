أكلة مبتكرة.. طريقة عمل الشيش برك

إذا كنتي من محبين الاكلات المبتكرة والمعجنات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش برك



المقادير

شيش برك

العجينة:

٢ كوب ونصف من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن

صلصة اللبن:

١كغ لبن .

١ كوب ماء .

ملعقة كبيرة نشاء ذرة مذابة بالقليل من الماء البارد

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة :

٣٠٠ غ لحم ناعم مفروم فرماً ناعماً.

٢ حبة بصل مفرومة فرماً ناعماً.

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح .

باقة من الكزبرة المفرومة فرماً ناعماً.

نصف ملعقة فلفل اسود

طريقة التحضير

خطوات تحضير شيش برك :

أولاً: تحضير العجينة

•نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح ونقلب جيدا حتى يختلط الملح بالعجين.

•نضيف الماء الى الدقيق ونبدأ عملية العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وملساء .

ثانياً: الحشوة

•نضع اللحم في وعاء ونضيف البصل والكزبرة .

•نضيف الزيت والملح والفلفل الأسود ونقلب المزيج جيداً.

ثالثاً: تحضير اللبن

•نضع لبن الزبادي في وعاء ونخلطه جيداً بخفاقة الكيك

•نضيف الماء والبيضة الى اللبن ونخلط جيدأ .

• نضيف الملح ونشاء الذرة ونحرك جيداً.

نضع اللبن على النار ونحرك بشكل مستمر حتى الغليان.

رابعاً : إعداد قطع شيش برك

• نأخذ قطعة من العجين ونفردها بالشوبك.

• نقطع العجين بفنجان من القهوة لنحصل على دوائر مسطحة من العجين.

• نبدأ بوضع ملعقة صغيرة من الحشوة في كل قطعة من العجين.

• نطوي قطع العجين المحشوة لتصبح على شكل نصف دائرة ثم نطويها طوية اخرى لتصبح على شكل كرة.

• نضع قطع الشيش برك في صينة ونضعها في الفرن ونخبزها حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

•اخيرأ نخرج قطع الشيش برك من الفرن ونضعها في اللبن المطبوخ.

• نسكب الشيش برك في طبق التقديم ونشوح الكزبرة والثوم بقليل من الزبدة ونسكبها على وجه الطبق مع بعض المكسرات .