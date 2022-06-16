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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استزراع.. القومي لعلوم البحار: حجم التلف في الشعاب المرجانية بمصر ليس كبيرا

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية

كشف  محمود عبد الراضي  مدير المعهد القومي لعلوم البحار بمحافظة البحر الأحمر، تفاصيل إعادة استزراع الشعاب المرجانية بالغردقة.

 

وقال  محمود عبد الراضي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن  الاستزراع يتم بوسائل ذات قيمة لا تؤثر على البيئة البحرية ".

 

وأضاف محمود عبد الراضي:"  يجب حصر الأماكن التي تصلح للاستزراع الشعاب المرجانية فيها في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها في العالم مع مراعة سرعة التيارات البحرية ".

 

 واكمل محمود عبد الراضي:" حجم التلف في الشعاب المرجانية بمصر ليس كبير، وكافة أعمال الردم التي كانت تدمر الشعاب توقفت منذ اكثر من 10 سنوات بفصل قانون البيئة ".

 

 ولفت محمود عبد الراضي :"  التغير المناخي أثر على بعض مناطق الشعاب المرجانية بشكل كبير، ولكن كافة مناطق الشعاب المرجانية في مصر بخير ومعدلات النمو بها في ازدياد ".

البحار الشعاب المرجانية استزراع اخبار التوك شو مصر

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