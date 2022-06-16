شاهد| مصر تنجح في استرداد 29 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الأثار المستردة، إن مصر نجحت فى أسترداد 29 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات، والفضل والشكر يرجع إلى كل شخص حقق هذا الأنجاز، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول العربية والأفريقية والاتينية يحاولوا استنساخ التجربة المصرية فى مجال استرداد الأثار.

وأضاف “عبد الجواد”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على فضائية سى بى سى، أن الأستقرار السياسى والأمنى يجعلنا نعمل فى تناغم كبير جداً، خاصاً فى هذا المجال.

واشار إلى أنه :" لا يوجد أى قطعة أثار خرجت برا مصر إلا وأنها ستعود عاجلاً أو أجلاً"، وذلك لتوفر الخبرات الأمنية والسياسية ولتضافر جميع الجهات لأستيراد الأأثار من الخارج.