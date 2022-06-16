محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية و أبطال العالم في المصارعة

أقامت محافظة الإسماعيلية، الخميس، حفل لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية و كذلك أبطال المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية للمصارعة للناشئين والشباب بدولة المغرب.

حضر فعاليات التكريم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة ، والقيادات التعليمية ، بجانب أولياء أمور الطلاب والطالبات.

و حرص المحافظ علي تهنئة أبناءه الطلاب من المتفوقين الذين إجتهدوا ليثبتوا تفوقهم ، مقدماً التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب وبذل قصاري جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم.

كما أثني "بشارة" علي المعلمين و دورهم المؤثر في إنجاح العملية التعليمية، مؤكدا علي أن دائما ما تكون لهم البصمة في تشكيل ابناءنا الطلاب علميا و خلقيا.

كذلك قدم التهنئة للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بإستمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق المحافظة مراكز متميزة في كافة المجالات.

وأعرب المحافظ عن فخره بأبناءه الطلاب المتفوقين الذين أصبحوا نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر ، فيما قدم أولياء أمور الطلاب شكرهم لمحافظ الإسماعيلية على هذا التكريم لأبنائهم .

وخلال حفل التكريم قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتسليم شهادات التقدير إلي الأوائل علي الشهادة الإعدادية من مدرستى (مدرسة النور للمكفوفين) و ( مدرسة الامل للصم وضعاف السمع) و هم حبيبة محمد على ( مدرسة النور للمكفوفين) و رويدا ابراهيم السيد ( مدرسة الامل للصم وضعاف السمع ).

كما كرم محافظ الاسماعيلية، اوائل الشهادة الإعدادية العامة وهم مريم سليمان مسعد مجاهد (الاولي)، نور محمد السيد سيد (اول مكرر)، سهيلة طارق فاروق (ثالث)، سارة محمد ( ثالث مكرر) ، خديجة خالد مصطفى (ثالث مكرر)، زياد طارق طه محمد (ثالث مكرر)، انس أسامة ابراهيم ( ثالث مكرر) ،محمد وائل سعد (ثالث مكرر)، رحمة محمد حسين (تاسع)، مازن محمد كامل (تاسع مكرر)، آلاء محمد محمود (تاسع مكرر)، حليمة محمد عبد الحى (تاسع مكرر).

كذلك تم تكريم أبطال المصارعة الحاصلين على ٦ ميداليات ذهبية و ميدالية فضية وهم عبدالرحمن السيد عبدالرحمن (ميدالية ذهبية)مصارعة حرة، حسين محمد عبده (ذهبية) للمصارعة الحرة و (فضية) للمصارعة الرومانية، عمر محمد أمين ( ذهبية ) للمصارعة الحرة و( ذهبية ) للمصارعة الرومانية، غرام ايهاب غريب ( ذهبية ) مصارعة نسائية، سما وليد أحمد( ذهبية) مصارعة نسائية.

وفي ختام الحفل حرص محافظ الإسماعيلية على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناؤه المتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية و ابطال المصارعة تقديراً لتفوقهم العملى والرياضي.

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