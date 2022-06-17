أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة



سجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى :

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.98جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنكى مصر، الأهلى نحو 4.99جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي،فيصل الاسلامي)نحو 4.99جنيه للشراء و 5.1جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،الإسكندرية) 4.98جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطني، قناة السويس)نحو 4.96جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.95جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 4.91جنيه للشراء 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 4.93جنيه للشراء 5.01جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.89جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.88جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (الكويت الوطني، العقارى المصري العربي، أبوظبي التجاري)نحو 4.86جنيه للشراء 5.01جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.85جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.84جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.82جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.