عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة


سجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى :

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.98جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنكى مصر، الأهلى نحو 4.99جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي،فيصل الاسلامي)نحو 4.99جنيه للشراء و 5.1جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،الإسكندرية) 4.98جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطني، قناة السويس)نحو 4.96جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.95جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 4.91جنيه للشراء 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 4.93جنيه للشراء 5.01جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.89جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.88جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (الكويت الوطني، العقارى المصري العربي، أبوظبي التجاري)نحو 4.86جنيه للشراء 5.01جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.85جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.84جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.82جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

الريال السعودى سعر صرف الريال السعودي سعر صرف الريال السعودى اليوم Real Estate Finance اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

مجموعات قتالية لتأمين ماراثون الثانوية العامة وغرفة عمليات بمباحث الإنترنت لمنع صفحات الغش

لأداء المناسك.. دار الإفتاء: لا يجوز للمكلف الاقتراض للحج بإجماع الفقهاء

نيفين جامع: الصادرات المصرية لروسيا تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنويا

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

ولي العهد السعودي يجري جولة خارجية تشمل مصر وتركيا خلال أيام.. تفاصيل

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

فيديو

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ