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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تبني كاديلاك سيليستيك في مركزها التقني العالمي بميشيغان

كاديلاك سيليستيك
كاديلاك سيليستيك

 

أعلنت  كاديلاك  أن شركتها الأم جنرال موتورز تخطط لتصنيع طراز سيليستيك Celestiq السيدان الكهربائية، الذي تم طرحها لأول مرة في أوائل عام 2021 ، في مركزها التقني العالمي في وارن ، بولاية ميشيغان،  وهناك، سوف تستخدم أحدث "التقنيات وأدوات التصنيع المتقدمة" لبناء سيارة كهربائية رائدة .

كان المركز التقني العالمي لشركة  جنرال موتورز  في وارن بولاية ميشيغان هو مقر الشركة الرئيسي للهندسة والتصميم منذ افتتاحه في عام 1956، لكنه لم يقم أبدًا ببناء سيارة نسخة إنتاج تجاري وتعتبر "كاديلاك سيليستيك" هي الأولى من نوعها التي يتم بناؤها في مركز ميشيغان.

 

تعد كاديلاك سيليستيك  Celestiq  هي واحدة من 30 مركبة كهربائية تخطط جنرال موتورز لإصدارها قبل عام 2025 ، ومن المتوقع أن تنافس سيليستيك بقوة في فئة سيارات السيدان الفاخرة التي تشمل سيارات مثل تسلا موديل S و مرسيدس بنز EQS .

 

مثل كاديلاك ليريك الكهربائية المتوقع طرحها بالأسواف العام المقبل، سوف تستخدم كاديلاك Celestiq خط إنتاج جنرال موتورز الجديد باستخدام تكنولوجيا بطاريات EV القابلة للتطوير. من المتوقع أن تمنح هذه التقنية كاديلاك سيليستيك أكثر من 300 ميل من النطاق لكل شحنة بفضل حزمة بطارية بسعة محتملة تصل إلى 100 كيلو وات في الساعة.

 

من المتوقع أن تطرح "جنرال موتورز" طرازها الجديد "كاديلاك سيليستيك" بحلول عام 2025 وليس قبل ذلك، وعلى الارجح سيتميز بوجود محرك مزدوج مع دفع كلي للعجلات. يعد التوجيه بالعجلات الأربع أمرًا ممكنًا أيضًا ، بالإضافة إلى لوحة قيادة LED بالكامل وسقف زجاجي ذكي ، يمكن تعديل الشفافية فيه إلى أرباع. 

 

تستثمر جنرال موتورز أكثر من 81 مليون دولار لإعداد المركز التقني العالمي لإنتاج كاديلاك سيليستيك 2025 ، بدأت هذه الجهود في المركز بالفعل مع تمهيد البنية التحتية وتعديلها، كما تقول جنرال موتورز ، وسوف يمول الاستثمار شراء وتركيب معدات التصنيع اللازمة للسيارة الكهربائية.

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