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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشارك بسباق 24 ساعة لومان.. كاديلاك تكشف عن مشروع سيارتها الخارقة GTP

كاديلاك GTP
كاديلاك GTP

 

أزاحت كاديلاك الستار عن مشروع سيارتها الخارقة للسباقات  GTP، في مهاينة أولية قبل خوضها سباق التحمل بالمشاركة في سلسلة IMSA 2023 و بطولة العالم للتحمل.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، من الملاحظ في الإصدار الجديد أن هيكل السيارة أكثر أناقة مع الزوايا الحادة البارزة بقوة والإضاءة العمودية التي تعكس سيارات كاديلاك المخصصة للطرق، وتستعد السيارة الخارقة للمشاركة  في سباق دايتونا 24 ساعة و لومان 24 ساعة في دورة عام 2023.

كاديلاك  GTP

القوانين الجديدة لسباقات التحمل التي ستبدأ عام 2023 تلقت دعما كبيرا من قبل الشركات المصنعة ، مع انضمام شركات مثل BMW (مع M Hybrid V8) و فيراري و بورشه و لامبورجيني إلى معركة التنافس، وبالطبع سيواجهون كاديلاك بسيارتها الجديدة  GTP،  وهي الشركة الأمريكية العريقة التي ظلت تنافس في بطولة IMSA مع DPi-V.R منذ عام 2017 ، وحققت 24 فوزًا في 50 سباقًا.

كاديلاك  GTP

تم تصميم سيارة  كاديلاك  GTP  بشكل مثير للإعجاب، حيث أنها جاذبة للأعين بحوافها و زواياها الحادة جدا مع فتحات الهواء التي تضفي لمسة عدوانية شرسة على مظهرها فضلا عن تحسين الديناميكية الهوائية، تعد مشروع  GTP أعرض بشكل ملحوظ من سيارات DPi مع خطوط ولغة تصميم تشبه للعلامة التجارية كاديلاك و تعلن ملكيتها، مع المصابيح الأمامية العمودية والمصابيح الخلفية التي تعكس نفس لغة التصميم لسيارات كاديلاك على الطرق. ألياف الكربون المطروقة تنتشر بطول الهيكل وعرضه ، وتظهر في الفاصل الأمامي ، والعتبات الجانبية ، وغطاء المحرك ، والناشر الخلفي. توفر الزعنفة الشفافة الممتدة من المقصورة الداخلية مظهرًا فريدًا ، على الرغم من أن كاديلاك قالت أن بعض المواد قد تتغير مع دخول GTP مرحلة الإنتاج الفعلي.

 

ستركب  كاديلاك  الخارقة على هيكل Dallara وستكون بإعداد مكونات هيجنة بالطبع تماشيا مع اللوائح مع وجود محرك 8 سلندر سعة 5.5 لتر يرسل الطاقة للعجلات الخلفية.

كاديلاك GTP IMSA سباق دايتونا 24 لومان 24 ساعة فيراري بورشه لامبورجيني BMW

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