مجدي يعقوب: الاكتشاف المبكر لزيادة الدهون في الجسم سبب لشفاء أمراض القلب

قال الدكتور مجدي يعقوب إن هناك علاقة بين الدهنيات في الجسم ، وأمراض القلب ، وتلك العلاقة تم إكتشافها عن طريق الأبحاث التي تم إجراؤها على مرضى القلب.

وأضاف يعقوب ، خلال كلمة له بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب ، إن هناك بعض الأمور الأخري المرتبطة بأمراض القلب ، علي رأسها التدخين مشيراً إلي أن الاكتشاف المبكر لزيادة نسبة الدهون في جسم الإنسان من شانها أن تكون سبب في الشفاء المبكر ، نظراً لظهور أدوية حديثة من شانها القضاء علي الدهون في الجسم .

وأشار إلي أن هناك أساليب علمية من شانها أن تمنع 80% من أمراض القلب ، حال إكتشافها مبكراً .

يعقوب : التوقف عن التدخين وحده لا يحمي القلب

وأكد السير مجدي يعقوب ، إن هناك نوعين من الدهون أحدهم ورثي ، والآخر مكتسب عن طريق النظام الغذائي الخاطئ مشيراً إلي أن الإبتعاد عن التدخين وحده لا يكفي لتجنب أمراض القلب ، ولكن ينبغي الحفاظ علي نسبة الدهون في جسم الإنسان.