بعد ملاحظة رعشة يديه.. توم هانكس يطمئن جمهوره

أكد الممثل العالمي توم هانكس، أنه بصحة جيدة وطمأن جمهوره عليه، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج The Late Show.

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا، فيديو له ظهرت يداه فيه وهي ترتعش، حيث حاول إمساك المايك باليدين محاولاً إخفاء رعشة يده.

وأكد النجم توم هانكس، في حوار له نشر مؤخرا أنه لا يمكنه إعادة تجسيد شخصية المثلي جنسيًا في الوقت الحاضر، بعد دوره في فيلم Philadelphia.

وأضاف هانكس خلال حواره مع نيويورك تايمز: لقد تجاوزنا ذلك الآن، ولا أعتقد أن الناس سيقبلون زيف رجل مستقيم يلعب دور رجل مثلي.

وظهر توم هانكس منفعلا على عدد من المعجبين حينما أقتربوا من زوجته ريتا ويلسون مؤخرا، أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

ووفقا لتقارير صاحت ويلسون قائلة "توقفوا عن ذلك"، فيما قال هانكس:" ابتعدوا عن زوجتى"، قبل أن يندفع الاثنان إلى السيارة.