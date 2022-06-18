مستشفى النجوم| محمد الحلو ينتظر عملية بالساق.. تهتك بسمانة مصطفى درويش.. وجراحة في عين عمرو عبدالعزيز

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم محمد الحلو، جاستن بيبر، ياسمين عبد العزيز، هلا رشدي، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

محمد الحلو

كشفت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرض الأخير لجلطات في الساق.

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان محمد الحلو، أصيبت 80% من ساقيه بالجلطات، وتم تحديد يوم الأحد له لإجراء عملية جراحية، مع أحد جراحي الأوعية الدموية.

وأضافت نادية مصطفى، أنها تواصلت مع «حمادة» ابن الفنان محمد الحلو للإطمئنان على حالة والده، لأن هاتف الفنان مغلق معظم الأوقات، مشيرة إلى أن ابن الحلو قال لها أنه ينتظر موعد الجراحة التي تم تحديدها له.

وتابعت نادية مصطفى، أنها عرضت على الفنان محمد الحلو أن يتلقى العلاج في أحد المستشفيات التي تتعاقد معها نقابة المهن الموسيقية، لكن الحلو رفض تكفل النقابة بعلاجه، وقال: «في غيري أولى».

كما قال الفنان محمد الحلو، إنه بصحة جيدة، وأنه تعرض لبعض المشكلات فى الظهر، وتحديدا مشكلات فى الفقرة الرابعة و الخامسة.

أضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن تعرض لمشكلات آخري بسبب تراكم السكر، معلقًا :" السكر جالي من اسمى ما أنا الحلو".

ولفت إلى أنه قام بعمل بعض الفحوصات، وتبين أنه يعانى من انسداد شريين الساقين بشكل كبير، وتم البدء فى عمل بعض الإجراءات لدخول المستشفى، وسأجري عملية يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه منزعج من اتصال أحد وقال له “ هل سيكون هناك بتر فى القدم” معلقًا “ هذا الأمر غير صحيح، فسوف أقوم بجراحة يوم الأحد وليس هناك بتر” وأكد أن معظم الفنانين بمصر تواصلوا معه، وأن وزارة الصحة تواصلت معه.

ولفت إلى أنه تواصل مع كاتب مقال" انقذوا الحلو"، ونزعج من الخضة عليه، ولكنه سعيد بحب الجميع له.

وطالب جابر من الحلو الغناء على الهواء، ولكن ورفض الغناء على الهواء، بسبب مرضه، ووعد القرموطى، أنه سيجري معه حوار بعد الخروج من العملية الجراحية".

وأكد الحلو أنه يبلغ من العمر 67 عامًا، ورد جابر عليه أنا أصغر من بـ 11 عامًا، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 56 عامًا.

محمد الحلو مع هشام الجخ قبل اجراء العملية

عمرو عبد العزيز

كشف الفنان عمرو عبد العزيز تفاصيل حالته الصحية بعد أيام من نشر صورة له برداء المستشفى عبر حسابه على موقع فيسبوك دون توضيح طبيعة العملية الجراحية التي سيقوم بها.

ونشر عمرو عبد العزيز صورة جديدة له وعلق عليها قائلا:" عملت عملية في عيني وأنا الحمد لله تمام.. فاضلي 3 مرات كمان..و الحمد لله على كل شيء".

جاستن بيبر

أعلن نجم البوب جاستن بيبر، تطورات حالته الصحية بعدما كشف منذ أيام عن إصابته بالشلل في نصف وجهه نتيجة تشخصيه بمتلازمة رامزي هانت بحسب موقع page six.

وبعد ثلاثة أيام من كشف جاستن بيبر الذي يبلغ من العمر 28 عاما حقيقة مرضه، عاد مجددا إلى جمهوره عبر انستجرام ليوضح تطورات حالته الصحية، وحرص على مشاركة مشاعره مع جمهوره.

وأكد جاستن بيبر على أن الوضع أصبح أفضل من وقت سابق، وتطرق إلى شعوره بأنه ليس بمفرده وسط هذه الأزمة، وأن محنته خلقت بداخله حالة من السلام بدلا من العاصفة الفكرية والعاطفية التي كان يواجهها دائما، لكنه حجب المنشور مرة أخرى بعد ساعات من طرحه.

أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن إصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه أدي إلى شلل، وذلك من خلال حسابه عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأضاف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أن هذا المرض النادر أدي الى تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري.

مصطفى درويش

كشف الفنان،مصطفى درويش،عن تفاصيل حالته الصحية،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب درويش :"الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.. الحمد لله".

وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن عن تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من إعلان خطوبته.

وكان درويش، قد أعلن عن خطوبته منذ يومين وتلقى عديد من التعليقات يهنئه على الخطوبة.

شادى شامل

نشر الفنان شادى شامل، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن من خلاله خضوعه إلى عملية جراحية ودخوله غرفة العمليات.

وقال شادى شامل معلقا على عدد من الصور له من داخل غرفة العمليات: “قبل دخول غرفة العمليات ادعوا لى بالشفاء استودعكم الله".

هايدى موسى

نشرت الفنانة هايدى موسى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة.

وقالت هايدى موسى: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.

وكانت تعرضت هايدى موسى للاعتداء مؤخرا من قبل بعض الأشخاص وعلقت على انستجرام، قائلة: “كانوا 5 بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وأنتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا، وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه”.