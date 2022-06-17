العثور على فتاة مذبوحة داخل شقتها في الفيوم

تواصل أجهزة الامن بمحافظة الفيوم، جهودها المكثفة لكشف غموض حادث العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 26 عاما ، مذبوحة وملقاة داخل شقتها بحي باغوص بمدينة الفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم ثان ، بعثور الأهالي بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم على جثة لفتاة تبلغ من العمر 26 عاما مذبوحة داخل شقتها بحي باغوص بمدينة الفيوم .

تبين من المعاينة المبدئية التى قام بها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان، أن الجثة لفتاة تدعي آية ح م 26 سنة وجدت مذبوحة من رقبتها داخل شقتها .

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

وتم نقل جثة الفتاة بسيارة الإسعاف الى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.