18 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يتحدث عن تغييرات جذرية تطلب منك الانتباه والحرص لكنه بالمقابل سيجلب لك الحظ والنجاح ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية كأن تسعى الى عملية بيع او شراء كما تشتري اشياء ثمينة ونادرة.



مواليد اليوم السبت 18 حزيران يونيو من برج الجوزاء.



من صفات الابراج التى تميز وتعيب مولود اليوم من برج الجوزاء فى ذات الوقت هو انه لا يوجد لديه حب التملك ولكن ذلك يؤثر على علاقته بزوجته لانه لا يشعر بالغيرة تجاهها مما يجعلها تشعر انها لا قيمة لها فى حياته، كما ان صفات الأبراج تقول عن رجل برج الجوزاء انه يكره ملاحقة الفرص وينتظر ان تأتى له فرص النجاح مما يؤثر بعض الشئ على حياته العملية.