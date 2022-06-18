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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

18 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يتحدث عن تغييرات جذرية تطلب منك الانتباه والحرص لكنه بالمقابل سيجلب لك الحظ والنجاح ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية كأن تسعى الى عملية بيع او شراء كما تشتري اشياء ثمينة ونادرة. 

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الجمعة 17يونيو .. حظك اليوم في عالم الأبراج

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 15-6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


مواليد اليوم السبت 18 حزيران يونيو من برج الجوزاء.


من صفات الابراج التى تميز وتعيب مولود اليوم من برج الجوزاء فى ذات الوقت هو انه لا يوجد لديه حب التملك ولكن ذلك يؤثر على علاقته بزوجته لانه لا يشعر بالغيرة تجاهها مما يجعلها تشعر انها لا قيمة لها فى حياته، كما ان صفات الأبراج تقول عن رجل برج الجوزاء انه يكره ملاحقة الفرص وينتظر ان تأتى له فرص النجاح مما يؤثر بعض الشئ على حياته العملية.

الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك تاريخ ميلاد مواليد اليوم حظك اليوم الصعيد المهني مولود اليوم من برج الجوزاء

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