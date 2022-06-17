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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجمعة 17يونيو .. حظك اليوم في عالم الأبراج

صدى البلد

إذا كنت من المتابعين والمهتمين بالأبراج يمكنك أن تتعرف علي حظك اليوم الجمعة 17 يونيو. 


برج الحمل- اليوم سيكون مريحًا. لا تجادل مع أي شخص. المخاوف المالية ستنتهي.

 

الثور - ستنتهي مصاعب الحياة الزوجية. ستظهر فرص عمل جديدة. لا تقرض الأشياء الثمينة لأي شخص.

 

لون الحظ- أخضر
الجوزاء- لا تستثمر في الأعمال التجارية. رحلة طويلة تنتظر. الصراع الأسري سوف ينتهي.

لون الحظ- السماء الزرقاء
السرطان - سوف تشعر بالتعب. الخطط الجديدة المتعلقة بالعمل ستكون ناجحة. استفد من وقتك.

لون الحظ- أبيض
برج الأسد - وقت الظهيرة مناسب لك. سيكون عملك في المكتب موضع تقدير. المشاكل الصحية سوف تزعجك.

 

برج العذراء- حظ سعيد لطلاب برج العذراء وذلك للنجاح في دراستهم. 

لون الحظ- الزعفران
الميزان - سوف تحصل على بعض الأخبار السارة بحلول المساء. ساعد أحد الأقارب الذي عاد إلى المنزل. تبرع بالزبدة للمحتاجين.

لون الحظ- أزرق

القوس- من المتوقع الترقية في الوظيفة. خذ نصيحة كبار السن. من المتوقع شراء السيارة.

لون الحظ- أصفر
برج الجدي- ستكون الحالة المالية أفضل من ذي قبل. من المتوقع إصابة العين. مشكلة الديون ستنتهي.


برج الدلو- سوف تتحقق كل الرغبات. يمكن أن تزعجك مشاكل المعدة. قضاء بعض الوقت في المنزل.

لون الحظ- السماء الزرقاء
الحوت- سيحصل على الهدايا والاحترام. مساعدة المحتاجين. لا تقرض المال لأي شخص.

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