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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل عجة البيض

عجة
عجة

فى ظل ارتفاع الأسعار، تبحث ربة المنزل عن أفضل الوجبات الاقتصادية التى يمكنها إعدادها لأسرتها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجة البيض. 

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مقادير عجة البيض

4 بيضات
رشة ملح
رشة بقدونس
5 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
1 مكعب مرق دجاج
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
رشة نعناع
¼ كوب بصل أخضر مفروم فرماً ناعماً
2 حبة فلفل حلو مفرومة فرماً ناعماً

طريقة عجة البيض

فى مقلاة غير لاصقة على النار، ذوبى الزبدة أو زيت ثم أضيفى الخضار بعد تقطيعه ومكعب مرق الدجاج، قلبي المزيج.
أضيفي الفلفل الاسود وقومي بتغطية المقلاة، استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضروات على البخار

طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس

سخني الفرن إلى 180 درجة فهرنهايت، ثم اخفقي البيض والحليب في وعاء. أضيفي الزيت واستمري في الخفق.
اخلطي الدقيق مع البايكنغ بودر، ثم اخفقي المزيج مع مزيج البيض.
أضيفي الثوم، البصل الأخضر، الكزبرة والبقدونس مع التقليب، ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل الأسود، الشطة والكمون.
في مقلاة على النار، سخني الزيت على نار متوسطة.
اسكبي المزيج بالمقلاة حتى يتماسك المزيج على هيئة قرص، ثم أدخلي المقلاة الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى يتحمر الوجه.

الشيف نجلاء الشرشابى ارتفاع الأسعار الخضروات اقتصاد عجة البيض ​​​​​​​health

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