موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، غدا الأحد ، إلى ستاد السلام، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر ، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما.

ويسعى الأهلي لملاحقة الزمالك المتصدر من أجل استعادة قمة الدوري مجددا، تمهيدا لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لحساب الفارس الأبيض.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران أمس، الجمعة، استعدادا لمواجهة الأحد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.