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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. مقتل خمسة عناصر من الفصائل الموالية لإيران

صدى البلد

قتل خمسة عناصر من “لواء القدس” الموالي لإيران، أمس الجمعة، بهجوم مسلح استهدف سيارتهم في بادية السخنة، شرقي سوريا.

وبحسب وسائل إعلام محلية قال مصدر عسكري من لواء القدس الموالي لإيران،  إن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لعناصر اللواء، أثناء توجههم لجولة استطلاعية من مدينة السخنة إلى مدينة تدمر، وسط سوريا.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من العناصر المتواجدين داخل السيارة.

ورجح المصدر، أن المسلحين ينتمون لتنظيم “داعش”، وذلك لوجود علم التنظيم معلقاً فوق السيارة المستهدفة بعد مقتل العناصر داخلها.

وتسيطر الفصائل الموالية لإيران والقوات الحكومية على مناطق واسعة من البادية السورية وريف دير الزور الشرقي، بعد طرد “داعش” منها عام ٢٠١٧.

وقبل يومين، فقد “لواء القدس” الموالي لإيران، الاتصال بمجموعة تابعة له في بادية تدمر، شرقي سوريا.

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