ختام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية

اختتمت فعاليات اليوم السابع للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، بعرض وحلقة نقاشية عن "التنظيم المؤسسى للادارة المحلية" ، أدارها د. عصام شعت رئيس قطاع شئون الوحدات المحلية والتدريب.

استهل د. عصام شعت الحلقة بتعريف الإدارة المحلية على انها اسلوب ادارى بمقتضاه يتم تقسيم اقليم الدولة الى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على ادارة كل وحدة نظام ادارى يمثل الادارة العامة لاهلها وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون وهى اسلوب من اساليب التنظيم الادارى يقوم على تقسيم اقليم الدولة الى وحدات محلية وتوزيع السلطات والواجبات بين الاجهزة المركزية والمحلية على ان تقوم السلطة المركزية بوضع الرؤية والاستراتيجية .

واستعرض د. عصام شعت مراحل تطوير الفكر الادارى والذى تضمن اربع مراحل وهم مرحلة حضارة المجتمع الزراعى ، مرحلة الثورة الصناعية ، مرحلة انتاج الاليات التى تتيح الحضارة ثم مرحلة حضارة مجتمع المعرفة ، واشار الى ان هناك ركائز لنظام الادارة المحلية منها تقسيم الدولة الى كيانات جغرافية وادارية ، الانتخابات ، تمكين المواطنين المحليين من ادارة مواردهم.

وشرح د. عصام شعت ، الهيكل التنظيمى لنظام الادارة المحلية المصرى والمنقسم الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات الاخرى والمحافظات واستعرض تفصيليا التقسيم الاول وهو رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية المحلية حيث ينقسم الهيكل الادارى بها الى هيئات تابعة للمحليات ( النظافة والنقل ) وادارات تابعة للمديريات والهيئات والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحى والقرية وايضا هناك الوزارت الاخرى المختلفة التى تنقسم الى مديريات الخدمات وهيئات مركزية ثم مستوى ادارى هو المحافظات التى ينقسم التمثيل الادارى بها الى مراكز ومدن حيث تنقسم المراكز الى مجموعة من الوحدات القروية والقرى وتنقسم المدن الى احياء .

واختتم د. عصام شعت بالرد على سؤال احد المتدربين الفرق بين الادارة المحلية والحكم المحلى حيث اشار الى إن هناك اختلافًا جوهريًا في المفهوم وفى الطبيعة وفى الدور، بينما يوجد تقارب بينهما فقط في الأهداف حيث ان الادارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي،يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة،تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها ، بينما الحكم المحلى هو الحكم الذي يتميز بصلاحيات واسعة وإستقلالية من خلال المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة ،هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية .

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