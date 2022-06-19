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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الصين| زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة بأول 5 أشهر من 2022

اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

سجلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين نمواً مزدوج الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022، في إطار سعي بكين لتحقيق أهدافها بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحياد الكربون.

وذكرت الهيئة الوطنية للطاقة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه وفي الفترة ما بين شهري يناير إلى مايو من العام الجاري، قفزت القدرة المركبة لطاقة الرياح بنسبة 17.6 % على أساس سنوي، إلى حوالي 340 مليون كيلوواط، في حين بلغت القدرة للمزارع الشمسية 330 مليون كيلووات، بزيادة 24.4 %.

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وأظهرت نتائج البيانات أنه وبنهاية مايو الماضي، بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين حوالي 2.42 مليار كيلوواط، بزيادة 7.9 % على أساس سنوي.

وأعلنت الصين أنها ستبذل جهودها للوصول إلى ذروتها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول العام 2060.

وتمضي الصين قدماً في تطوير الطاقة المتجددة لتحسين هيكل الطاقة لديها .. ووفقاً لخطة عمل صدرت العام الماضي 2021، تهدف الصين إلى زيادة حصة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى حوالي 25 % بحلول العام 2030.
 

استخدام الطاقة المتجددة اقتصاد الصين اخبار العالم مال واعمال Finance Real Estate

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