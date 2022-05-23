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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الصين.. 4.2% ارتفاعا بحجم الشحن بحرًا بأول 4 أشهر من 2022

الممرات المائية
الممرات المائية

أظهرت نتائح بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفاع حجم الشحن عبر الممرات المائية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.

وأشارت البيانات إلى نقل حوالي 2.63 مليار طن من البضائع عبر الممرات المائية خلال هذه الفترة المذكورة.

وأضافت الوزارة أن حجم الشحن عبر الممرات المائية في الصين بلغ 694.01 مليون طن في شهر أبريل وحده.

وقادت مقاطعة هوبي بوسط الصين التوسع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة، وسجلت نمواً على أساس سنوي بنسبة 25.1 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، تلتها مقاطعة هاينان بجنوبي الصين ومقاطعة جيانغسو بشرقي الصين.

الممرات المائية الشحن الصين Real Estate Finance

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