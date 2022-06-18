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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تربوي: الدولة مهتمة بالتعليم الفني وهناك إعادة هيكلة تتم

مدارس فنية
مدارس فنية

علق  الدكتور عاصم عبد المجيد أستاذ علم النفس التربوي، على قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، بشأن إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية، وقال إن هذا القرار يتماشى مع خطة التطوير و التنمية التى تعمل عليها وزارة التربية و التعليم لتطوير التعليم الفني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الطالب كان يدرس الـ 5 سنوات ويحصل على شهادة دبلوم متوسط، ولكن ما يحدث الآن سيحصل على نفس الشهادة فى ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن الطلاب فى الثلاث سنوات سيدرس مناهج متطورة، ومختلفة عما كان يدرس فى الـ 5 سنوات، فهناك تغيير واهتمام كبير من الدولة لـ التعليم الفني، مؤكدًا أن ما يتم إعادة هيكلة للتعليم الفني".

ورد على ما يقول أن هذا القرار لأن هناك عجزا فى عدد المدرسين فى التعليم الفني، وقال :" هذا القرار ليس لقلة أعداد المدرسين فى التعليم الفنى ولكن لكى يكون هناك تطوير، موضحًا أن الجميع يلاحظ ما يتم فى المدارس التكنولوجية الحديثة، فالطلاب تدرس ويتم تعليمها الأشياء التى يحتاجها سوق العمل، ويكون هناك ضمان بتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن فى ظل التطوير الجديد، نجد هناك أعمال كثيرة لخريجى التعليم الفني، والتخصصات أصبحت متطورة وحديثة، وما يحدث حاليًا لم يكون موجودا من قبل.

 

أستاذ علم النفس التربوي طارق شوقي وزير التربية و التعليم التعليم شهادة دبلوم التعليم الفني

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