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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متكسلش في الحر.. نصائح مهمة لممارسة الرياضة في الصيف

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

اتجه بعض الأشخاص إلى التوقف عن ممارسة الرياضة عند حلول موسم الصيف، وذلك خوفا من التعرض لضربة شمس، أو التعرض إلى الهبوط، ولكن وقال الخبراء إنه لا داعي للتوقف عن ممارسة الرياضة لمجرد أن الصيف قد حل، ويمكن فقط اتباع بعض العادات حتى تحفز نفسك على الرياضة في الصيف.

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وقالت كلير لوب ، كبيرة علماء الفسيولوجيا والقائد التقني في المعهد الإنجليزي للرياضة، في بداية الموجة الحارة، لا تدخل مباشرة في الجري الطويل المعتاد أو مباراة التنس.

وتابعت: "إنك تريد التعرض يوميًا لمدة أسبوع على الأقل للتأقلم"، ابدأ بحوالي 20 دقيقة من التمرين، مع إضافة خمس أو 10 دقائق إضافية كل يوم.
‏‏وتشير جميع العلوم إلى أن رفع درجة حرارة الجسم الأساسية بمقدار درجة ونصف ، أو ما يصل إلى 38.5 درجة مئوية تقريبًا ، والحفاظ عليها لمدة ساعة ، هو أمر فعال في مساعدة جسمك على التأقلم، إن هذا ما يفعله الرياضيون المتميزون للاستعداد من الناحية الفسيولوجية لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الدراسات إلى أن النساء يستغرقن وقتًا أطول للتكيف مع الحرارة أكثر من الرجال، في المملكة المتحدة، بحلول الوقت الذي تقوم فيه بالتعديل، قد تمطر مرة أخرى، ولكن يمكنك الحفاظ على التأقلم من خلال أخذ حمام ساخن كل ثلاثة أيام.

‏وقال أوليفر جيبسون ، كبير المحاضرين في علم وظائف الأعضاء في جامعة برونيل بلندن والمؤلف الرئيسي لمراجعة حول استراتيجيات تخفيف الحرارة للرياضيين ، إن أي شيء قبل الساعة 9 صباحًا سينجح . 

‏وتابع: على الرغم من أن درجة الحرارة ربما زادت بضع درجات فقط ، مع وجود الشمس في المناطق العليا من السماء ، فإنك تحصل على الكثير من الإشعاع الشمسي - ضوء الشمس المباشر - عليك ، والذي ستضيف مزيدًا من الإجهاد الحراري وعدم الراحة ".
 

الرياضة الموجة الحارة الصيف حرارة الجسم الإشعاع الشمسي

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