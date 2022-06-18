الدلتا للسكر: لا زيادة في الأسعار..وإنشاء مصنع يوفر 700 ألف طن سنويا

قال أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الدولة وضعت خطة محكمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .

وأضاف أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي 6 شهور ".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" سعر كيلو السكر الحر يصل لـ 13 جنيها بينما سعر كيلو السكر في التموين 10.5 جنيه"، مضيفا:" لا توجد زيادة في أسعار السكر في الفترة المقبلة".

وأكمل أحمد ابو اليزيد:" شركة القناة للسكر تعمل على إنشاء أكبر مصنع السكر في الشرق الأوسط يوفر من 500 لـ 700 ألف طن سكر سنويا ويحقق الاكتفاء الذاتي ونبدأ التصدير ".

