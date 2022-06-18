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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدلتا للسكر: لا زيادة في الأسعار..وإنشاء مصنع يوفر 700 ألف طن سنويا

السكر
السكر

قال   أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إن  الدولة وضعت خطة محكمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .

وأضاف أحمد أبو اليزيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على  مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي 6 شهور ".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" سعر كيلو السكر الحر يصل لـ 13 جنيها  بينما سعر كيلو السكر في التموين 10.5 جنيه"، مضيفا:" لا توجد زيادة في أسعار  السكر في الفترة المقبلة".

وأكمل أحمد ابو اليزيد:" شركة القناة للسكر تعمل على إنشاء أكبر مصنع السكر في الشرق الأوسط يوفر من 500 لـ 700 ألف طن سكر سنويا ويحقق الاكتفاء الذاتي  ونبدأ التصدير ".
 

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