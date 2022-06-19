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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار بيجو 3008 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

زيادة في اسعار بيجو 3008
زيادة في اسعار بيجو 3008 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، عن هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وقدرت قيمة الزيادة الجديدة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه.

بيجو 3008 موديل 2022

تأتي السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4447 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1615 مم للارتفاع، مع سعة تخزين تتسع إلى 520 لتر، وجنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع فتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

بيجو 3008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 3008 موديل 2022 حساسات ركن وكاميرا خلفية، وحساسات مطر، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة.

بيجو 3008 موديل 2022

وتستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 8.9 ثانية.

بيجو 3008 موديل 2022

أسعار بيجو 3008 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 649.990 ألف بدلاً من 639.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 699.990 ألف بدلاً من 689.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 774.990 ألف بدلاً من 764.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 779.990 ألف بدلاً من 769.990 ألف جنيه.

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