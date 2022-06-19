محمد عباس: حازم إمام وبركات هما الأجدر باختيار مدرب منتخب مصر الجديد

يرى الإعلامي محمد عباس، أن حازم إمام ومحمد بركات، عضوا اتحاد الكرة المصري، الأجر لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال محمد عباس في تصريحات عبر شاشة قناة «المحور» في برنامج «الريمونتادا» إن الثنائي الأفضل من وجهة نظره لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هما حازم إمام ومحمد بركات نجمي الكرة المصرية السابقين وعضوي الاتحاد المصري لكرة القدم».

وتابع: “حازم وبركات هما الأجدر باختيار مدرب منتخب مصر الجديد”.

وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد وجه الشكر لإيهاب جلال، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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