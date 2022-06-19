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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثة استكشافية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى غانا بالتعاون مع التمثيل التجاري

أرشيفية
أرشيفية

أكمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية أعمال البعثة الاستكشافية إلى دولة غانا خلال الفترة من ١٣ - ١٧ يونيو ٢٠٢٢ بالتعاون والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى العاصمة الغانية اكرا وإدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجارى، وذلك فى إطار جهود المجلس الى تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الأفريقية واستكمال سلسلة البعثات التجارية التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية والتى شملت دول أوغندا، تنزانيا، كينيا، السودان، جيبوتى والأردن والتى شهدت مشاركة مستوردين من الأردن، فلسطين، العراق وسوريا.

 

وشملت أعمال البعثة الاستكشافية زيارة الأسواق التجارية وسلاسل الهيبر ماركت المختلفة للتعرف على تفضيلات المستهلك والاسعار وتحديد المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزة تسويقية نسبية وتتوافق مع هيكل الصادرات المصرية، بجانب التعرف على تحديات وعوائق التصدير والاشتراطات المطلوبة للتصدير من أرض الواقع.

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كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مكثفة مع أكبر المستوردين فى مجال الصناعات الغذائية وشركات اللوجستيات بجانب مقابلة رئيس اتحاد التجار الغانيين بالإضافة إلى مقابلة رئيس الاتحاد الغانى للأغذية والمشروبات وبحث توقيع مذكرة تفاهم مشترك تسمح بموجبها بتبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة التسويقية للمنتجات الغذائية المصرية الى السوق الغانى وكذا زيادة الصادرات الغانية الى مصر من مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع الغذائى مثل الكاكاو وزبدة الشيا والمنتجات الزراعية الإستوائية التى ليس لها بديل فى السوق المصرى.

 

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى غانا فى ٢٠٢١ حوالى ١٣ مليون دولار فقط ومن اهم السلع مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة ٤.٢ مليون دولار، زيوت طعام بقيمة ٢.٤ مليون دولار، مكرونة بقيمة ١.٧ مليون دولار، سكر بقيمة مليون دولار، ملح طعام بقيمة ٠.٨ مليون دولار، عصائر بقيمة ٥٩٢ الف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة ٤٦٦ الف دولار.

 

وضمت البعثة مشاركة كل من المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، و الوزير المفوض التجارى على باشا مدير إدارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى، والمستشار التجارى احمد طارق رئيس المكتب التجارى فى اكرا، و تامر صفوت مدير عام شركة كونسبت استشارى المجلس.

 

ويتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية الى المكتب التجارى فى اكرا وإدارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى بخالص الشكر والتقدير على التعاون والتنسيق الممتاز وتيسير مهمة المجلس فى بحث فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية الى غانا.

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