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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 مدرسا بعدد من الكليات

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 11 مدرساً جديداً في عدد من كليات الجامعة حيث نصت القرارات على تعيين 4 مدرسين بكلية الطب و هم كلٌ من الدكتورة  نها على أحمد محمد مسعود بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى، وكلٌ من الدكتورة نرمين محمد أبو القاسم محمد والدكتورة هند محمد سيد محمد بقسم  الامراض الصدرية، والدكتورة كوثر عبد الحليم محمد صالح بقسم الأشعة التشخيصية  بالكلية.   

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وتضمنت القرارات أيضاً تعيين عدد 2 مدرس بكلية العلوم و هم الدكتور محمد عبد الشكور محمد يوسف بقسم الكيمياء والدكتورة فاطمة حسين عبد الله بقسم الرياضيات بالكلية.

 

كما شملت القرارات في5 كليات أخرى تعيين مدرس واحد وهم بكلية التربية الدكتور حمادة سعيد محمد رشوان بقسم المناهج وطرق  التدريس وبكلية التربية الرياضية الدكتورة هبة الله احمد صلاح الدين بقسم علوم الصحة الرياضية  وبكلية الخدمة الاجتماعية  الدكتورة شيماء محمود صديق احمد بقسم خدمة الفرد  وبكلية التربية النوعية الدكتورة منى مصطفى محمد عبد الرحيم بقسم التربية الفنية وبمعهد جنوب مصر للأورام الدكتورة ايمان حسنى محمد ابراهيم بقسم الباثولوجيا.

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