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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج أشرف فايق يعلن عودته للعمل بعد إجراء قسطرة في القلب

أشرف فايق
أشرف فايق

نشر المخرج أشرف فايق، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يكشف فيه تطورات حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية.

 

وقال أشرف فايق: “عودة للعمل الحمد لله”. 

أشرف فايق

وخضع المخرج اشرف فايق لعملية قسطرة، وطمأن جمهوره من خلال حسابه على فيسبوك، ونشر عدة صور بعد العملية.

 

وكتب: "وأنا دلوقتي بقيت كويس وإطمنت علي دمي وقلبي وشراييني وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللي حاولوا يتواصلوا بالإتصال أو بالرسائل ولم أستطع الرد عليهم وبقولهم سامحوني وكتر خيركم الحمد والشكر لله تعالى".

 

ويعيد المخرج أشرف فايق النجمة القديرة سهير المرشدى للسينما بفيلم "العمر اللى جاى" فكرته ورؤيته الإخراجية وسيناريو خالد جمال، وتتم حاليا جلسات عمل مكثفة بين المخرج والبطلة استعدادا لتصويره قريبا والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام المونودراما القصيرة. 

أشرف فايق يخضع لعملية قسطرة في القلب | صور

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المخرج أشرف فايق من المخرجين الذين لهم طابع مميز في اعمالهم وله فكره الخاص ومن أهم الأفلام التي قام بإخراجها : فيلم "اللبيس" وفيلم "الزمهلوية" وأخرج فيلمين مع النجم محمد سعد "اللمبي 8 جيجا" و"تك تك بوم" ومن أفلامه أيضا "قصة الحي الشعبي" و"اسانسير خمس نجوم" كما أخرج مسرحية بعنوان "ولا في الأحلام". 

عمليه قسطره المخرج أشرف فايق أشرف فايق فيلم الزمهلوية Arts Entertainment

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