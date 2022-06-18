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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس يحقق 4 آلاف جنيه.. تعرف على إيرادات أفلام السينما المصرية الجمعة

أفلام
أفلام

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام في عيد الفطر المبارك، لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام أمس الجمعة الذي حقق فيه إجمالي 854,12
   ألفا من خلال التقرير التالي:

فيلم واحد تاني :
 

حقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي 464,051  جنيه خلال يوم أمس .

عاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه وقفة عيد الفطر المبارك بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم العنكبوت:


جاء فيلم العنكبوت في المركز الثاني، حيث حقق 255,172   ألف جنيه

وانطلق ، فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

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زومبي :


حقق فيلم “زومبي" إيرادات أمس بلغت قيمتها 130,381 الف جنيه  .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.


فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم فارس:


بينما حقق فيلم فارس إيرادات بلغت قيمتها 4,525 الف جنيه أمس.

فيلم فارس يقوم ببطولته كل من أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمى

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