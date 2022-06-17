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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

950 مليون دولار إيرادات Doctor Strange 2 حول العالم

مشهد من Doctor Strange
مشهد من Doctor Strange

أصبح فيلم Doctor Strange 2 على مشارف تحقيق أول مليون دولار إيرادات حول العالم رغم عدم طرحه في الصين وروسيا وعدد من الدول العربية.

فيلم  Doctor Strange In The Multiverse Of Madness حقق إيرادات بلغت 400 في البوكس أوفيس الأمريكي واًصبح ثاني إصدار في تاريخ مارفل وديزني. 

تقرر طرح فيلم Doctor Strange 2 عبر منصة ديزني بلس على الإنترنت بعد سيطرته على شباك التذاكر العالمي خلال حوالي شهر من طرحه، وسيبدأ بثه عبر المنصة في 22 يونيو الجاري في ألمانيا، ما يعني أنه سيتم طرحه على المنصة العالمية في عدة دول بالتوازي. 

واجه الفيلم منعا من العرض في الصين، سبب إحدى الشخصيات المثلية المشاركة  في أحداث Doctor Strange 2 واجه العمل موجة من منع العرض رغم أنه كان من أكثر أعمال مارفل المنتظرة بعد فيلم سبايدر مان الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واقتربت إيراداته من 2 مليار دولار عالميا.

لم توافق الرقابة الصينية على عرض الفيلم، بسبب المشهد الافتتاحي الذي يظهر فيه كشك من الصحف الصينية، ومن بينها إصدار لجريدة معارضة للسلطات المحلية والحزب الشيوعي الصيني.

وكانت قد أعلنت شركة مارفل طرح فيلم دكتور سترينج الجديد يوم 6 مايو في السينما العالمية وذلك على هامش مباراة سوبر بول الأمريكي.

فيلم Doctor Strange and the Multiverse of Madness “ Doctor Strange 2” المنتظر طرحه منذ فترة بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا يقدم العديد من الأحداث المثيرة المرتبطة بما حدث في الجزء الجديدة من سبايدر مان.

شخصية Doctor Strange 2 التي يلعب دورها الممثل الشهير بيندكت كامبرباتش ظهرت في عدد من أفلام مارفل منها Avengers Endgame، ويشارك في بطولته إليزابيث أولسن ويخرجه سام رايمي.

Doctor Strange Doctor Strange 2 ديزني مارفل بيندكت كامبرباتش

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