عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مبادرة جديدة.. الريف المصري تساهم بـ 50% من تكلفة مشروعات الإنتاج الحيواني لمنتفعي أراضي الـ 1.5 مليون فدان.. ونواب: الحكومة تسعي للإكتفاء الذاتي من اللحوم .. وتقليل الإستيراد أحد أهم الخطوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

برلماني: مبادرة الريف المصري لدعم صغار مستثمري الثروة الحيوانية تعزز إنتاجية اللحوم

بعد مبادرة الريف المصري .. زراعة النواب تطالب بـ حوافز لصغار المربين

شركة الريف المصري : توفير قروض ميسرة لصغار المربين المنتفعين بهذه الأراضي 

 

 

 

أعلنت شركة تنمية الريف المصري  الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى المشروع.

وأوضحت الشركة أن اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أصدر قرارًا بدعم الشركة لصغار المزارعين وصغار المستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة "الريف المصرى الجديد" مع المنتفعين بالأراضي بنسبة ٥٠% من تكاليف وقيمة رؤوس الأغنام و الماشية بمختلف أنواعها، بمشروعات المنتفعين وفقًا لحجم الجدية.

كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.

ولفت إلى أن "شركة تنمية الريف المصري الجديد" قد أطلقت بالفعل عدداً من المبادرات الداعمة لجهود صغار المزارعين والشباب من المنتفعين أراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، على مدار الشهور الماضية، يأتى فى مقدمتها تقديم العديد من التيسيرات للشباب وصغار المزارعين والجموع المستثمرين فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير قروض ميسرة للمنتفعين بأراضيها من خلال بروتوكولات تعاون وقعتها مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا توفير الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن اللقاحات  السيادية لمربى الثروة الحيوانية بالمشروع، بأفضل جودة وبأسعار رمزية تدعمها الشركة، بالإضافة إلى سلسلة التيسيرات التى أقرتها "الريف المصرى الجديد" فى أنظمة التقسيط والسداد على مدار العام الماضى.

 

وفي هذا الصدد أثني عدد من نواب لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، بالمساعي التي تبذلها الحكومة من أجل تنمية الثروة الحيوانية وتلبية كافة إحتياجات الإستهلاك المحلي بالإنتاج ذاتيا وتقليل الإستيراد.

 

موافقات استيرادية وتوفير اللحوم |كيف استعدت وزارة الزراعة لعيد الأضحى؟

معلومات الوزراء يبدأ ورشة عمل وثيقة سياسة ملكية الدولة لقطاع الزراعة

وقد قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن تنمية قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم الأهداف التي تسعي الحكومة لتحقيقها ممثلة في وزارة الزراعة وجهودها حول دعم صغار المربيين وأصحاب المشروعات من أجل زيادة الإنتاجية بشكل يتلائم مع إحتياجات الإستهلاك المحلي.

وأضاف " عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن إطلاق شركة تنمية الريف المصري الجديد لمبادرة داعمة لصغار المستثمرين بالأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية، تعد خطوة إيجابية تهدف إلي تشجيعهم علي بدء مشروعاتهم لا سيما بعد مشاركة الشركة لهم في تحمل التكاليف بنسبة 50%.

وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أهمية البحث عن تسهيلات ومزايا أكبر للمنضمين لهذه المشروعات، قائلا " الإستثمارات دي هتكون في توشكي والوصول لهذه النقطة من مختلف المحافظات شاق وبالتالي لازم حافز أكبر يشجع علي المشاركة".

وأشاد عضو مجلس النواب، بالفكر الصائب الذي تتبناه شركة الريف المصري في الإستغلال الأمثل لمشروع المليون ونصف فدان، معقبا " بالشكل ده احنا ضربنا عصفورين بحجر" فهذا الأسلوب يدعم زيادة الرقعة الزراعية وأيضا تنمية الثروة الحيوانية من خلال هذه المبادرة.

 

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن شركة تنمية الريف المصري الجديد تمكنت من ضم 420 ألف فدان بالمنيا ضمن مشروعها في إستصلاح أراضي المليون ونصف فدان مما يعد ذلك نوعا من التوسعات التي تخدم تنمية القطاع الزراعي بشكل عام والثروة الحيوانية بشكل خاص.

و أكد " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن إطلاق شركة الريف المصري لمبادرة جديدة داعمة لصغار المستثمرين ومربيي الثروة الحيوانية، بالطبع ستعمل علي ضخ كميات عالية من اللحوم لا سيما وأن الدولة تنتج 55% من الإستهلاك المحلي ومازال الإعتماد علي الإستيراد قائم في اللحوم المجمدة بنسبة 45%.

و أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن أهمية التركيز  علي تقليل الإستيراد من خلال وضع حلول فعالة لمشكلة توافر الأعلاف وأسعارها، مقترحا زراعة مختلف أنواع الأعلاف ضمن التوسعات القائمة بمشروع المليون ونصف فدان بجانب محاصيل القمح والبرسيم الحجازي.

ونوه البرلماني، إلي أنه بوقت سابق قد طرح إمكانية التنسيق مع وزارة الكهرباء بضم مساحات تابعة لها لصالح مشروعات الإستصلاح الزراعي في توشكي بما يخدم نهوض قطاع الزراعة.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي كفاءة واحترافية شركة الريف المصري في مختلف أنشطتها، علاوة علي حرصها لتقديم الدعم المستمر للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

الثروة الحيوانية مبادرة جديدة المزارعين المستثمرين الاستثمارات الريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ