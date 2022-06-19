مبادرة جديدة.. الريف المصري تساهم بـ 50% من تكلفة مشروعات الإنتاج الحيواني لمنتفعي أراضي الـ 1.5 مليون فدان.. ونواب: الحكومة تسعي للإكتفاء الذاتي من اللحوم .. وتقليل الإستيراد أحد أهم الخطوات

برلماني: مبادرة الريف المصري لدعم صغار مستثمري الثروة الحيوانية تعزز إنتاجية اللحوم

بعد مبادرة الريف المصري .. زراعة النواب تطالب بـ حوافز لصغار المربين

شركة الريف المصري : توفير قروض ميسرة لصغار المربين المنتفعين بهذه الأراضي

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى المشروع.

وأوضحت الشركة أن اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أصدر قرارًا بدعم الشركة لصغار المزارعين وصغار المستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة "الريف المصرى الجديد" مع المنتفعين بالأراضي بنسبة ٥٠% من تكاليف وقيمة رؤوس الأغنام و الماشية بمختلف أنواعها، بمشروعات المنتفعين وفقًا لحجم الجدية.

كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.

ولفت إلى أن "شركة تنمية الريف المصري الجديد" قد أطلقت بالفعل عدداً من المبادرات الداعمة لجهود صغار المزارعين والشباب من المنتفعين أراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، على مدار الشهور الماضية، يأتى فى مقدمتها تقديم العديد من التيسيرات للشباب وصغار المزارعين والجموع المستثمرين فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير قروض ميسرة للمنتفعين بأراضيها من خلال بروتوكولات تعاون وقعتها مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا توفير الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن اللقاحات السيادية لمربى الثروة الحيوانية بالمشروع، بأفضل جودة وبأسعار رمزية تدعمها الشركة، بالإضافة إلى سلسلة التيسيرات التى أقرتها "الريف المصرى الجديد" فى أنظمة التقسيط والسداد على مدار العام الماضى.

وفي هذا الصدد أثني عدد من نواب لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، بالمساعي التي تبذلها الحكومة من أجل تنمية الثروة الحيوانية وتلبية كافة إحتياجات الإستهلاك المحلي بالإنتاج ذاتيا وتقليل الإستيراد.

وقد قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن تنمية قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم الأهداف التي تسعي الحكومة لتحقيقها ممثلة في وزارة الزراعة وجهودها حول دعم صغار المربيين وأصحاب المشروعات من أجل زيادة الإنتاجية بشكل يتلائم مع إحتياجات الإستهلاك المحلي.

وأضاف " عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن إطلاق شركة تنمية الريف المصري الجديد لمبادرة داعمة لصغار المستثمرين بالأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية، تعد خطوة إيجابية تهدف إلي تشجيعهم علي بدء مشروعاتهم لا سيما بعد مشاركة الشركة لهم في تحمل التكاليف بنسبة 50%.

وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أهمية البحث عن تسهيلات ومزايا أكبر للمنضمين لهذه المشروعات، قائلا " الإستثمارات دي هتكون في توشكي والوصول لهذه النقطة من مختلف المحافظات شاق وبالتالي لازم حافز أكبر يشجع علي المشاركة".

وأشاد عضو مجلس النواب، بالفكر الصائب الذي تتبناه شركة الريف المصري في الإستغلال الأمثل لمشروع المليون ونصف فدان، معقبا " بالشكل ده احنا ضربنا عصفورين بحجر" فهذا الأسلوب يدعم زيادة الرقعة الزراعية وأيضا تنمية الثروة الحيوانية من خلال هذه المبادرة.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن شركة تنمية الريف المصري الجديد تمكنت من ضم 420 ألف فدان بالمنيا ضمن مشروعها في إستصلاح أراضي المليون ونصف فدان مما يعد ذلك نوعا من التوسعات التي تخدم تنمية القطاع الزراعي بشكل عام والثروة الحيوانية بشكل خاص.

و أكد " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن إطلاق شركة الريف المصري لمبادرة جديدة داعمة لصغار المستثمرين ومربيي الثروة الحيوانية، بالطبع ستعمل علي ضخ كميات عالية من اللحوم لا سيما وأن الدولة تنتج 55% من الإستهلاك المحلي ومازال الإعتماد علي الإستيراد قائم في اللحوم المجمدة بنسبة 45%.

و أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن أهمية التركيز علي تقليل الإستيراد من خلال وضع حلول فعالة لمشكلة توافر الأعلاف وأسعارها، مقترحا زراعة مختلف أنواع الأعلاف ضمن التوسعات القائمة بمشروع المليون ونصف فدان بجانب محاصيل القمح والبرسيم الحجازي.

ونوه البرلماني، إلي أنه بوقت سابق قد طرح إمكانية التنسيق مع وزارة الكهرباء بضم مساحات تابعة لها لصالح مشروعات الإستصلاح الزراعي في توشكي بما يخدم نهوض قطاع الزراعة.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي كفاءة واحترافية شركة الريف المصري في مختلف أنشطتها، علاوة علي حرصها لتقديم الدعم المستمر للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة.