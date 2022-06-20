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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحامل.. علاج الضغط المنخفض بمشروبات طبيعية

علاج الضغط المنخفض
علاج الضغط المنخفض

تعاني الكثير من الحوامل من ضغط الدم المنخفض الذي يعد  حالة طبية يصل فيها ضغط دم الشخص إلى مستوى منخفض يؤدي إلى أعراض سلبية مثل الدوخة والإغماء والغثيان والتعب وصعوبة التنفس وعدم وضوح الرؤية 

وفقا لموقع" narayanahealth "يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم سببه عدة عوامل مثل الجفاف ، والراحة لفترات طويلة ، ونقص التغذية ، وانخفاض حجم الدم 

إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم ،هناك العديد من العلاجات المنزلية لانخفاض ضغط الدم والتي يمكنك اتباعها 

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علاج الضغط المنخفض بالمشروبات للحامل

 

1- عصير الجزر والشمندر 

 يمكن أن يساعد بدء الحامل يومها بكوب من عصير الجزر الطازج مع العسل في الحفاظ على ضغط الدم لأنها تساعد في تنظيم وظائف القلب والكلى. يعد عصير الشمندر مجددًا ترياقًا فعالًا للمساعدة في استقرار ضغط الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، فإن تناول كأسين من عصير الشمندر لمدة أسبوع يمكن أن يمنحك نتائج جيدة.

2-كوب من شاي عرق السوس

تعد  أحد العلاجات المنزلية الفورية لانخفاض ضغط الدم هو جذر عرق السوس. يمكن أن يساعد في تطبيع ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات الكورتيزول.

 يساعد العرقسوس في تكسير الإنزيم الذي يفكك الكورتيزول ويساعد في الأداء الصحي للأدرينالين. كما أنه يساعد في شفاء أعراض التعب المزمن.

 يمكن أن يمنحك شرب شاي عرق السوس يوميًا لبضعة أسابيع نتائج جيدة. يمكنك أيضًا اختيار تناول كبسولات عرق السوس.

3- تناول الكافيين 

يساعد تناول  المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت. عندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي تنشيط الدورة الدموية. 


4. أوراق تولسي

 تحتوي أوراق تولسي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى Eugenol والتي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.

يمكنك مضغ خمس إلى ست أوراق من التولسي كل صباح 

5. حليب اللوز

يمكن نقع من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ، ثم قشرها في الصباح ، واصنعي عجينة واغليها في مشروب وتناولي هذا كل يوم لمنع انخفاض ضغط الدم.

الدوخة الغثيان انخفاض ضغط الدم ضغط الدم العلاجات المنزلية

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