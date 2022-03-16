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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحامل في رمضان لتجنب الإرهاق والتعب

نصائح للحامل في رمضان
نصائح للحامل في رمضان

هناك العديد من النصائح التي تحتاجها المرأة الحامل لكي لا تشعر بالتعب مع الصيام خلال شهر رمضان. 

بالنسبة للمرأة الحامل التي تعاني من بعض المشاكل الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم، فعليها تجنب الصيام لوقاية نفسها وجنينها من المشاكل الصحية المترتبة على ذلك.

 

نصائح للحامل في رمضان

وقد تتعرض الحامل التي تتمتع بصحة جيدة لبعض الآثار والمضاعفات التي تنتج عن الصيام، كالشعور بالغثيان وانخفاض وزن المولود و الدوار والبطء في دورة الأيض والتمثيل الغذائي لديها، وفقا لما نشر في موقع khaleejtimes.

 

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خطوات بسيطة للتغلب على تعب الحمل في رمضان



وهناك نصائح للحامل في رمضان يمكن أن تتبعها للتغلب على تعب الحمل في رمضان، كشرب كمية كبيرة من الماء بعد إضافة بعض السكر والملح إليه عندما تشعر ببعض المضاعفات جراء الصيام، ومن أبرزها:
- حدوث تراجع في  وزن الحامل أو عدم حدوث الزيادة المتوقعة.
- الشعور بالعطش الشديد، مما يعني بالضرورة تعرضها للجفاف، وبالتالي تصبح عرضة للإصابة بالتهاب في المسالك البولية والمضاعفات الأخرى.

 

نصائح للحامل في رمضان


- تعرض الحامل إلى الجفاف والالتهابات في المسالك البولية، ومن أهم العلامات التي قد تلاحظها الحامل تغير لون البول ورائحته، وانخفاض ملحوظ في عدد مرات التبوّل، أو الشعور بالصداع أو الآلام الأخرى أو ارتفاع حرارة الجسم.
- الشعور بالغثيان والتقيؤ.
-  حدوث تغير ملحوظ في حركة الجنين مثل توقف الجنين عن الحركة الدورانية.
- الشعور بآلام شبيهة بآلام الطلق، وهي إشارة دالة على المخاض المبكر.

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